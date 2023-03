Kanada: Skifahrer aus bayrischem Eging von Lawine verschüttet - drei Tote

Vier Skifahrer aus Bayern sind offenbar in Kanada verunglückt. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, kamen drei von ihnen ums Leben, einer überlebte verletzt.

In Kanada sind offenbar vier Menschen aus Eging am See (Landkreis Passau) beim Skifahren von einer Lawine erfasst worden. Das berichtet der BR unter Berufung auf die Polizei Vilshofen. Dem Bericht nach seien drei der Verunglückten gestorben und einer verletzt worden. Wie der Sender online weiter berichtet, soll es sich bei einem der Toten um einen 57-jährigen Krankenhausmanager handeln. Die anderen beiden Verunglückten sind dessen 34-jähriger Schwiegersohn und ein 57-jähriger Freund der Familie und Kommunalpolitiker.

Die Skifahrer sind nahe Banff verunglückt. © dpa-infografik GmbH/dpa-Themendienst

Einzig Überlebender ist laut Bericht der 25-jährige Sohn des verstorbenen Krankenhausmanagers, der die Tour zum bestandenen Bachelor geschenkt bekommen hatte. Laut "Passauer Neue Presse" (PNP) befindet er sich mit Schulter- und Kopfverletzungen im Krankenhaus.

Lawine hat alle zehn Skifahrer verschüttet

Wie die "Vancouver Sun" berichtet, hatte ein Hubschrauber neun Skifahrer und einen Guide in den Bergen 100 Kilometer südwestlich des bekannten Urlaubsorts Banff abgesetzt. Am Mittwoch (1. März) um 11:45 Uhr (Ortszeit) seien die Gesundheitsbehörden benachrichtigt worden, dass eine Lawine zehn Skifahrer, darunter auch den Heliski-Führer, verschüttet hatte.

Kripo und Staatsanwaltschaft Passau warten laut BR aktuell auf weitere Informationen aus Kanada. Am Freitag (3. März) will das Polizeipräsidium Niederbayern mehr bekannt geben.