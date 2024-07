Kanzler verspricht stabiles Rentenniveau für Jahrzehnte

Die Sorge um die Alterssicherung will Kanzler Scholz den Bürgern nehmen. Er versprach bei einer Veranstaltung in Dresden ein Gesetz, das das Rentenniveau stabilisieren soll.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will die Rente in Deutschland auf lange Zeit sichern. Man werde ein Gesetz auf den Weg bringen, dass "für die nächsten Jahrzehnte ein stabiles Rentenniveau in Deutschland garantiert", sagte er beim Wahlkampfauftakt der sächsischen Sozialdemokraten in Dresden.

"Das haben die verdient, die Jahrzehnte gearbeitet und eingezahlt haben." Rente sei keine Wohltat. Ein stabiles Rentenniveau sei eine notwendige Garantie des Sozialstaates.