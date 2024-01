Das Deutsche Institut für Service-Qualität ermittelte in einer Umfrage den beliebtesten Supermarkt der Deutschen. Dabei schnitten acht Märkte mit "gut" ab; lediglich zwei erhielten das Qualitätsurteil "befriedigend".

Das Wichtigste in Kürze Der beliebteste Supermarkt Deutschlands wurde in einer Umfrage des Deutschen Instituts für Service-Qualität bestimmt.

Platz eins belegt dabei Rewe.

Schlusslicht ist der Lebensmitteleinzelhändler K+K Klaas & Kock, der überwiegend in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen vertreten ist.

Eine aktuelle Umfrage des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) ermittelte die zehn beliebtesten Supermärkte.

Dabei ist für die Kund:innen Supermarkt nicht gleich Supermarkt. So achten viele Verbraucher:innen nicht nur auf die Vielfalt des Angebots, sondern auch auf den Preis. Viele Supermärkte bieten bereits Produkte an, die preislich relativ nahe an denen der Discounter liegen. Insbesondere bei den Eigenmarken stimmen die Preise oftmals mit denen der Discounter überein. Dennoch gibt es qualitative Unterschiede zwischen den einzelnen Supermärkten, wie "T-Online" schreibt.

Das war den Verbraucher:innen wichtig

In der Umfrage wurden verschiedene Punkte wie etwa Qualität der Lebensmittel, Produktsortiment, Filialgestaltung, Service und Erreichbarkeit unter die Lupe genommen, beschreibt das DISQ auf seiner Internetpräsenz. Dabei erzielten die meisten Supermärkte sehr gute bis gute Ergebnisse.

Kritisch bewerteten viele der Teilnehmer:innen die Preisgestaltung. So fielen über 40 Prozent der Bewertungen von Preisen der Lebensmittel negativ aus. 58 Prozent der Befragten signalisierten allerdings, dass sie für qualitativ hochwertige Lebensmittel dennoch bereit wären, mehr Geld auszugeben.

Die höchste Kundenzufriedenheit erzielte Rewe mit dem Qualitätsurteil "gut". Den Sieg verschaffte sich der Anbieter insbesondere aufgrund der Qualität der Lebensmittel (89 Prozent positive Bewertungen) sowie der Filialgestaltung (88 Prozent positive Bewertungen). Aber auch Service und Produktsortiment überzeugten die Teilnehmer:innen hier am meisten.

Das Ranking im Überblick

Rewe (77,3 Punkte*, Qualitätsurteil gut) Edeka (74,3 Punkte*, Qualitätsurteil gut) Globus SB-Warenhäuser (74 Punkte*, Qualitätsurteil gut) Tegut (72,7 Punkte*, Qualitätsurteil gut) Hit (71,7 Punkte*, Qualitätsurteil gut) Marktkauf (71,6 Punkte*, Qualitätsurteil gut) Kaufland (71,4 Punkte*, Qualitätsurteil gut) Real (70,1 Punkte*, Qualitätsurteil gut) Famila (69,8 Punkte*, Qualitätsurteil befriedigend) K+K Klaas & Kock (68,8 Punkte*, Qualitätsurteil befriedigend)

* Es konnten jeweils maximal 100 Punkte erreicht werden.