Kleinflugzeug stürzt in Wohnhaus in US-Bundesstaat Oregon

Eine zweimotorige Cessna ist laut Angaben der US-Luftfahrtbehörde im Bundesstaat Oregon in ein Haus gestürzt. Das Kleinflugzeug beschädigte demnach beim Absturz eine Stromleitung und löste einen Brand in dem Gebäude aus.

Anzeige

Ein Kleinflugzeug ist in ein Wohnhaus im US-Bundesstaat Oregon gestürzt und hat einen Brand ausgelöst. Das teilte das örtliche Sheriff-Büro mit. Die US-Luftfahrtbehörde FAA berichtete, dass die zweimotorige Cessna gegen 10.30 Uhr Ortszeit in der Nähe des Flughafens Troutdale im Ort Fairview geflogen war. Es sei unklar, wie viele Menschen sich in der Maschine befunden hätten.

Im Video: Touristen an Bord: Tote nach Flugzeugabsturz in Thailand

Bilder zeigten einen großen Brand in dem Gebäude. Medienberichten zufolge waren Tausende Haushalte in der Region zunächst ohne Strom - vermutlich weil bei dem Absturz eine Leitung beschädigt wurde.