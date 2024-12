Verantwortlichkeit beim Klimawandel

Sind Staaten zum Klimaschutz verpflichtet? Höchstes UN-Gericht will brisante Frage klären

Am Internationalen Gerichtshof in Den Haag wird ab heute internationale Rechtsgeschichte geschrieben. Ein Gutachten soll sich mit der Frage der Verantwortlichkeit von Staaten in Bezug auf Klimaschutz und Klimawandel beschäftigen.