Ein Koch, der nie müde wird: In Hamburg kocht ein Roboter stundenlang frisch und präzise – ganz ohne Hilfe. Was hinter der smarten Frischküche steckt, sehen Sie hier im Video.

Anzeige

In Hamburg-Barmbek steht seit Kurzem ein Koch, der nie müde wird, keine Pausen braucht und bis zu acht Gerichte gleichzeitig zubereitet – und das in gleichbleibender Qualität. Die Rede ist von "Achim", einem vollautomatischen Kochroboter, der in einer speziell entwickelten Frischküche eingesetzt wird.

Achim arbeitet komplett autonom: Er greift selbstständig auf frische Zutaten aus dem Kühlschrank zu, folgt präzise den Schritten eines professionellen Kochs und bereitet jedes Gericht frisch auf Bestellung zu.

Wie der Roboter in der Praxis funktioniert und welche Speisen er zaubern kann, sehen Sie hier im kostenlosen Joyn-Video!

Anzeige

Anzeige

Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.