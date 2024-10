Krefeld: Mann wirft mit Brandsätzen - Polizei schießt ihn nieder

Die Polizei schießt in Krefeld einen Verdächtigen nieder. Am späten Abend sind zahlreiche Beamte in der Innenstadt im Einsatz, der Bereich ist weiträumig abgesperrt.

Die Polizei hat in Krefeld einen Verdächtigen niedergeschossen. Der Mann sei verletzt worden, sagte ein Sprecher. Medienberichten zufolge soll der Mann Brandsätz geworfen haben. Daraufhin wurde das Gelände weiträumig abgesperrt. Inzwischen geht die Polizei von keiner weiteren Gefahr für die Bevölkerung aus.

Den Ermittlern zufolge handelt es bei dem vor einem Kino in Krefeld niedergeschossenen Mann um einen Einzeltäter, wie ein Sprecher der Essener Polizei sagte. Er habe nach bisherigen Erkenntnissen keine Menschen verletzt.

Verdächtiger soll Brände gelegt haben

Einem unbestätigten Bericht der "Bild" zufolge soll der Verdächtige um 19.50 Uhr einen Brandsatz in das Gebäude der Bundesagentur für Arbeit geschleudert haben. Dann soll er ein vor dem Haus geparktes Auto angezündet haben und in Richtung Hauptbahnhof geflüchtet sein. Ganz in der Nähe soll zur gleichen Zeit auch noch ein Dachstuhl eines Mehrfamilienhaus gebrannt haben, wie die Zeitung weiter berichtet. Als der Mann im Kino auftauchte, habe ihn die Polizei gestoppt. Ein Rettungswagen habe den Niedergeschossenen dann in eine Klinik gebracht.

Wie die "Rheinische Post" berichtete, kümmern sich Seelsorger um die Menschen im Kino. Auch Oberbürgermeister Frank Meyer sei dort eingetroffen ist.

Der Bahnhof selbst war nach Beobachtung eines dpa-Reporters nicht gesperrt, Menschen gingen hinein und kamen heraus. In der niederrheinischen Großstadt Krefeld leben laut Stadt rund 236.000 Menschen.

