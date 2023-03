Kult-Kaugummi: Aus für "Wrigley’s Spearmint"

Wer kennt ihn nicht, den Kaugummi-Streifen in seiner rot-weiß-grünen Verpackung? Richtig, gemeint ist der Kult-Streifen "Wrigley’s Spearmint". Bereits seit Ende letzten Jahres wird er nicht mehr produziert. Kaugummi-Liebhaber bekommen auch keinen Ersatz.

Anzeige

Eine Ära ist zu Ende: Die wohl bekannteste Kaugummi-Sorte "Wrigley’s Spearmint" wurde vom Hersteller Mars bereits Ende vergangenen Jahres in der Produktion eingestellt, wie das Unternehmen gegenüber der "Rheinischen Post" bekannt gab. Das Kaugummi mit dem markanten Pfefferminz-Geschmack konnte man seit Jahrzehnten an beinahe jeder Tankstelle, jedem Kiosk und an jeder Supermarktkasse kaufen. Einen Ersatz wird es nicht geben.

Im Video: Özdemir plant Werbeverbot fü ungesunde Lebensmittel

"Rückläufige Entwicklungen" seien Grund für das Aus

Lange war er einer der beliebtesten Kaugummis – lange Streifen, rot-weiß-grüne Verpackung, kräftiger Minzgeschmack: "Wrigley’s Spearmint" eben.

Mit "rückläufigen Entwicklungen" begründet Mars nun den Produktionsstopp. Aber dem nicht genug: Das Unternehmen beabsichtige, "das komplette Streifen- und Ministreifen-Kaugummisortiment" aus dem Portfolio zu nehmen, erklärte eine Pressesprecherin gegenüber der "Rheinischen Post". Die Sorten "Wrigley Doublemint" als auch "Juicy Fruit" sollen laut "rtl.de" daher ebenfalls vom Markt verschwinden. Somit umfasse das Kaugummisortiment seit diesem Jahr nur noch Kaugummidragees, wie der Mars-Kundenservice erklärt.

Bereits seit 1893 werden die Kaugummis des weltgrößten Kaugummiherstellers William Wrigley Jr. Company hergestellt. Sie zählen zu den ältesten Sorten der Welt. Der US-Lebensmittelhersteller Mars übernahm im Jahr 2008 Wrigley und damit auch die Produktion des Kult-Kaugummis.