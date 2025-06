Auf TikTok gehypt, von Stars getragen, in Minuten ausverkauft: Die zotteligen Monster namens Labubu sind derzeit überall zu sehen. Doch was genau steckt hinter dem kleinen Wesen mit dem schelmischen Grinsen?

Mit seinem zerzausten Fell, den spitzen Ohren und dem frechen Gesichtsausdruck hat sich Labubu in kurzer Zeit einen festen Platz in der Popkultur erobert. Stars wie Rihanna, Dua Lipa oder BLACKPINKs Lisa haben die Figuren früh als Fashion-Accessoire entdeckt – meist gut sichtbar an ihren Designerhandtaschen befestigt. Auch David Beckham, Emma Roberts, Hilary Duff und selbst Kim Kardashian wurden bereits mit den Plüschanhängern gesehen.

Die Figuren erscheinen in zahlreichen Varianten – von Alltagsszenen über saisonale Editionen bis hin zu Kooperationen mit Marken. Besonders begehrt sind limitierte oder seltene Ausgaben, die im Wiederverkauf teils hohe Preise erzielen können. Doch was steckt eigentlich hinter dem Hype? Mehr dazu erfahren Sie hier im Video:

