Lars Mittank wird seit 10 Jahren vermisst: Lebt er noch?

Lars Mittank wird bereits seit zehn Jahren vermisst. Während die Angehörigen die Hoffnung nicht aufgeben, kommt von Ermittler:innen nun eine ernüchternde Einschätzung zum Fall.

Das Wichtigste in Kürze Lars Mittank verschwand im Sommer 2014 nach einem Urlaub mit Freunden an einem bulgarischen Flughafen.

Seither gibt es kein Lebenszeichen von dem damals 28-Jährigen.

Die Polizei schätzt die Wahrscheinlichkeit, Lars Mittank noch lebend zu finden, mittlerweile als "eher gering" ein.

Es ist zehn Jahre her, seitdem Lars Mittank das letzte Mal lebend gesehen wurde. Im Juli 2014 verlor sich die Spur des damals 28-Jährigen am Flughafen in Varna, Bulgarien. Die letzten Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen Lars, wie er in Panik aus dem Flughafengebäude rennt. Seither scheint der Mann aus Marne wie vom Erdboden verschluckt - bis heute ist Lars‘ Schicksal ungeklärt.

Immer wieder: Zeugen wollen Lars Mittank gesehen haben

Über die Jahre wurde sein Fall zu einem der bekanntesten Vermisstenfälle Deutschlands, in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY… ungelöst Spezial - Wo ist mein Kind?" wurde der Fall bereits im Jahr 2015 gezeigt.

Immer wieder meldeten sich Zeug:innen, die Lars gesehen haben wollen. Beispielsweise soll er 2014 einem "t-online"-Bericht zufolge mehrfach in der Nähe von Varna gesehen worden sein. Ein Lkw-Fahrer hatte wiederum behauptet, er habe in Ostdeutschland einen Anhalter mitgenommen, der Lars Mittank sehr ähnlich gewesen sein soll.

Lebt Lars? Ermittler geben wenig Hoffnung

Bis heute melden sich laut "t-online" immer mal wieder Hinweisgeber bei der Polizei. Doch bisher herrschte jedes Mal schnell wieder Ernüchterung: "Unsere darauf folgenden Überprüfungen verliefen jedoch stets negativ", teilt eine Sprecherin der Polizeidirektion Itzehoe dem Online-Portal mit.

Glauben die Behörden jetzt - zehn Jahre nach Lars Verschwinden - überhaupt noch daran, den Vermissten je lebend zu finden? Die traurige, aber klare Antwort:

Grundsätzlich halten es die Ermittler der Sprecherin zufolge zwar für möglich, dass Lars Mittank noch lebt, jedoch sei die Wahrscheinlichkeit "eher gering." Konkrete Anhaltspunkte, dass der Vermisste noch lebe, gebe es nicht.

Lars Mittank: Das ist über sein Verschwinden bekannt

Lars Mittank hatte kurz vor seinem Verschwinden mit Freunden einen einwöchigen Urlaub am bulgarischen Goldstrand am Schwarzen Meer verbracht. Nachts wurde er, wie er seinen Freunden erzählte, von einem Bulgaren oder Russen angeblich im Auftrag von bayerischen Fußballfans geschlagen. Ein Arzt stellte einen Riss des Trommelfells fest. Die Freunde reisten nach Rücksprache mit Lars am Urlaubsende ohne ihn zurück nach Deutschland. Er suchte derweil ein bulgarisches Krankenhaus auf, wollte sich aber dort nicht operieren lassen. Ein Arzt verschrieb ihm ein Antibiotikum.

Weil er nicht im Krankenhaus blieb, nahm Lars nachts ein Hotel. In Telefonaten mit seiner Mutter Sabine sagte er, etwas stimme nicht mit dem Hotel. Er hatte den Eindruck, verfolgt zu werden und verließ nachts das Hotel. Lars habe gesagt, er könne nicht fliegen, sie lassen mich aber auch nicht reisen. Leider habe sie wegen des geringen Akkus des Handys ihres Sohnes nicht nachgefragt, was er damit meine, so die Mutter.

Mit einem Taxi fuhr Lars frühmorgens zum Flughafen, wo seine Mutter von Deutschland aus ein Rückflugticket bereits bestellt hatte. Lars suchte den Flughafenarzt auf, rannte aber plötzlich weg und aus dem Flughafen heraus - seitdem ist er verschwunden. Der Flughafenarzt in Varna erinnerte sich damals bei "Aktenzeichen XY" daran, dass Lars einen verstörten, gehetzten Eindruck gemacht hatte. Seit dem Fortlaufen, das Videokameras des Flughafens aufzeichneten, ist Lars verschwunden.

Lars' Mutter hatte damals erzählt: "Mein Gefühl sagt mir, dass etwas nicht mit dem Medikament gestimmt hat." Eine bulgarische Ärztin hatte in der Sendung bestätigt, dass das Medikament in seltenen Fällen schwere Nebenwirkungen haben könne.

Suche nach Lars dauert an

Lars Mittanks Familie will auch heute die Suche nach ihm nicht aufgeben. Kürzlich kündigten die Angehörigen auf der Facebook-Seite "Findet Lars Mittank" eine "große Sache" an, die "richtig Wind" in Lars‘ Fall bringen solle.

Der ehemalige Kriminaldirektor und Cold-Case-Experte Karsten Bettels sagte "t-online" zudem, dass es sich immer lohne, Fälle noch einmal neu zu analysieren. Auch nach zehn Jahren könnten ihm zufolge noch wertvolle Hinweise eingehen.

