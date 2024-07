Traurige Gewissheit: Vermisster Jay Slater auf Teneriffa gefunden 

Nach einer vierwöchigen Suche hat die Familie des vermissten Jay Slater nun Gewissheit: Bei der in den Bergen Teneriffas gefundenen Leiche handelt es sich um den 19-jährigen Briten.

Das Wichtigste in Kürze Jay Slater war nach einem Musikfestival Anfang Juni auf Teneriffa verschwunden.

Die spanische Polizei suchte vier Wochen lang in den Bergen der kanarischen Insel nach dem Vermissten.

Nach dem Fund eines leblosen Körpers bestätigte die Gerichtsmedizin jetzt, dass es sich um den verschwundenen Engländer handelt.

Es ist der Horror für alle Eltern: Das eigene Kind verschwindet und wird nicht mehr lebend wiedergefunden. Für die Familie des Briten Jay Slater, der Anfang Juni auf der Urlaubsinsel Teneriffa verschwand, ist genau dies nun traurige Realität.

Am Montag (15. Juli) fanden die spanischen Behörden den leblosen Körper eines jungen Mannes, der in der Nähe des letzten Handysignals Slaters gefunden wurde. Dies berichtete die britische Nachrichtenagentur PA, die sich auf eine Mitteilung der Organisation Charity LBT Global Ltd berief.

Die Autopsie bestätigt nun die traurige Vermutung: Es handelt sich um den verschwundenen Jay Slater. Seine Mutter, Debbie Duncan, sagte nach der Bestätigung seines Todes, ihr sei "das Herz gebrochen", wie die britische Zeitung "The Independent" meldete.

Brite Slater tot auf Teneriffa gefunden

Am 17. Juni verschwand der 19-jährige Slater, nachdem er mit Freunden das Musikfestival New Rave Generation (NRG) besucht hatte. Allein soll er sich auf den Heimweg gemacht haben. Kurz vor seinem Verschwinden hatte er noch mit Freunden telefoniert. Doch in seiner Unterkunft kam der junge Brite nicht mehr an.

Vier Wochen lang durchkämmten Suchtrupps die Berge um das Dorf Masca auf der Kanareninsel Teneriffa, in dem der junge Maurerlehrling das letzte Mal gesehen wurde.

Dann die traurige Entdeckung: Die Ermittler:innen finden in den Bergen die Leiche eines jungen Mannes. Die Polizei hatte bereits die Vermutung geäußert, es könne sich bei dem leblosen Körper um Slater handeln. Nach einem DNA-Abgleich und einer Autopsie stimmten die Fingerabdrücke mit denen des 19-Jährigen überein. Anhand der Verletzungen geht die spanische Polizei von einem Sturz in der bergigen Region als Todesursache aus. Dies berichtete die Deutsche Presse-Agentur.

Im Video: Vermisster Teenager auf Teneriffa - Suchtrupps finden verwirrten Mann

Eltern von Slater am Boden zerstört

Nach 29 Tagen Suche haben die Eltern von Jay Slater nun die traurige Gewissheit, dass ihr Sohn höchstwahrscheinlich durch einen Unfall in den Bergen auf Teneriffa ums Leben kam. Matthew Searle, Geschäftsführer der Charity LBT Global Ltd, die Familien vermisster Personen im Ausland unterstützt, begleitete die Familie auf der Suche nach ihrem Sohn. Searle gab an, dass die Hinterbliebenen tief bestürzt über den Verlust seien und rief dazu auf, die Privatsphäre der Familie zu respektieren.

Auch kritisierte er die Behinderung der Suche nach dem Maurerlehrling durch Privatermittler und Detektive. Dem "Independent" sagte Searle: "Für sie [Debbie Duncan] war es unglaublich schwierig, mit dieser ganzen Situation umzugehen, aber mit dem zusätzlichen Stress und Trauma, das ihr durch die Menge an obszönen Trollen, Hobbydetektiven, sogenannten Experten und Spezialisten zugefügt wurde, war es wirklich schwer für sie und die Familie."