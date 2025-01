Gesundheitsvorsorge

Wie Krebs entsteht und wie du dich davor schützen kannst

Der 4. Februar ist der Weltkrebstag. Darum erklären wir dir, wie kann Krebs entstehen und was passiert dabei im Körper? Wir erklären dir, was Tumore und Metastasen überhaupt sind, wie Krebs heutzutage behandelt wird und wie du Krebs am besten vorbeugen kannst.