Lebt Sokolow doch noch? Russland zeigt angebliches Beweisvideo

Mit einem Ausschnitt aus einer Sitzung will Moskau beweisen, dass der Flottenchef noch lebt. Allerdings ist er nur auf einer Leinwand zu sehen und wirkt völlig starr.

Am vergangenen Freitag (22. September) soll der russische Schwarzmeerflottenchef Viktor Sokolow bei einem Angriff auf die Krim ums Leben gekommen sein - das zumindest hatte das ukrainische Militär mitgeteilt. Kiew hatte mit Drohnen und Marschflugkörpern das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte in Sewastopol schwer beschädigt, insgesamt seien 34 Offiziere getötet worden. Doch Beweise legte die Ukraine dafür nicht vor.

Kein Kommentar vom Kremlsprecher

Nun will Moskau aber wohl zeigen, dass Sokolow noch immer am Leben ist. Am Dienstag (26. September) veröffentlichte das russische Verteidigungsministerium Fotos und ein Video, welche zeigen sollen, wie Sokolow an einer von Verteidigungsminister Sergej Schoigu geleiteten Sitzung teilnimmt. Allerdings ist dabei nur zu sehen, wie der Flottenchef als angeblich online zugeschalteter Teilnehmer auf einer schräg hinter Schoigu angebrachten Leinwand erscheint.

Auch scheint es auffällig, dass Sokolow in einer kurzen Sequenz in dem Video völlig starr wirkt. Dass die Bilder und das Video tatsächlich am Dienstag aufgenommen wurden, ließ sich bisher nicht unabhängig überprüfen.

Von Kremlsprecher Dmitri Peskow gab es noch keinen Kommentar zum angeblichen Tod Sokolows. Dazu habe er keine Informationen, das sei der Aufgabenbereich des Verteidigungsministeriums, sagte er lediglich.

