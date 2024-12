König Charles III. und Königin Camilla präsentieren ihre Weihnachtskarte: Ein Foto im Garten des Buckingham-Palasts zeigt sie in eleganter, aber alltäglicher Kleidung. Ein Kontrast zur prunkvollen Karte des Vorjahres nach ihrer Krönung.

Das Wichtigste in Kürze Die diesjährige Weihnachtskarte von König Charles III. und Königin Camilla ist schlicht gehalten, mit einem Foto im Garten des Buckingham-Palasts.

Charles trägt einen grauen Anzug, Camilla ein blaues Kleid; das Foto entstand im April.

Im Gegensatz dazu trugen sie auf der letztjährigen Karte ihre Krönungsgewänder und Kronen.

Vor einem Jahr grüßten König Charles III. und Königin Camilla nach ihrer Krönung noch in vollem Ornat samt Kronen von der Weihnachtspost. In diesem Jahr fällt die Karte des britischen Königspaars deutlich schlichter aus und volksnaher aus.

Der 76-jährige Charles posiert für Fotografin Millie Pilkington im grauen Anzug, eine Hand in der Tasche, und blauer Krawatte. Ehefrau Camilla (77) trägt ein blaues Kleid aus Wollkrepp von Designerin Fiona Clare und privaten Schmuck. "Wir wünschen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr", heißt es dazu in typisch britischer Schlichtheit.

Weihnachtsfotos des britischen Königs schon vor Monaten entstanden

Das Foto entstand bereits im April, anscheinend bei sonnigem Wetter, im Garten des Buckingham-Palasts in London. Es ist die dritte Weihnachtskarte des Paars, seit Charles im September 2022 britischer König wurde.

Auf dem Foto von 2023, das direkt nach der Krönung entstand, trägt der König die Staatskrone, die Imperial State Crown, sowie die Staatsrobe. Auch Camilla war damals in ihr Krönungsgewand samt Krone gekleidet.

Turbulentes Jahr für Charles

Erst am 14. November feierte der britische König seinen 76. Geburtstag. Diesen feierte er traditionell gleich zweimal: Am tatsächlichen Datum und am zweiten Samstag im Juni mit der farbenfrohen Parade Trooping the Colour, bei der die Royals eine Prozession Hunderter Gardesoldaten über die Prachtstraße The Mall in London anführen.

Trotzdem hat Charles ein schwieriges Jahr hinter sich: Im Februar hatte der Palast mitgeteilt, dass der König an Krebs leidet. Zunächst hatte er alle Termine abgesagt. Trotz anhaltender Behandlung nimmt der König seit April wieder zunehmend Pflichten wahr. Zuletzt reisten er und Camilla gemeinsam nach Australien und Samoa.