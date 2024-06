Ein vermisstes Mädchen wird in Sachsen seit Tagen mit Hochdruck gesucht. Nun hat die Polizei einen leblosen Körper gefunden. Inzwischen steht fest: Es handelt sich um die vermisste Valeriia.

Das Wichtigste in Kürze Die neunjährige Valeriia aus dem sächsischen Döbeln gilt seit dem 3. Juni als vermisst.

Nun ist die Polizei in einem Wald auf eine Leiche gestoßen.

Die seit vergangener Woche vermisste Valeriia aus dem sächsischen Döbeln ist tot. Das bestätigte die Polizei am Mittwoch (12. Juni). Am Dienstag war in einem Waldstück nach tagelanger Suche die Leiche der Neunjährigen gefunden worden. Das Mädchen ist Opfer eines Verbrechens geworden. Wie die Polizei sagte, werde wegen eines Tötungsdelikts ermittelt.

Polizei verrät noch keine weiteren Details

Insgesamt seien am Dienstag mehr als 400 Einsatzkräfte der Polizei aus Sachsen und Sachsen-Anhalt im Einsatz gewesen, um nach Valeriia zu suchen. In den vergangenen Tagen waren die Beamten immer wieder zu Einsätzen ausgerückt, unter anderem wurde der Fluss Mulde durchkämmt sowie Anwohnerinnen und Anwohner befragt. Zudem hatten sich in der rund 24.000 Einwohner zählenden Stadt private Suchtrupps gebildet. Bislang fehlte jedoch von dem Mädchen jede Spur.

Der Fundort der Leiche sei weiträumig abgesperrt worden, hieß es. Die Chemnitzer Kriminalpolizei und die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Sachsen führten dort die Ermittlungen. Auch die Staatsanwaltschaft Chemnitz sei involviert. "Weitere Details lassen sich aktuell auch aufgrund der notwendigen, langwierigen Ermittlungsarbeit nicht mitteilen", erklärte die Polizei. Für Mittwochmittag hat die Polizei jedoch eine Pressekonferenz angekündigt.

Valeriia verschwand auf ihrem Schulweg

Das aus der Ukraine stammende Mädchen lebt mit seiner Mutter seit 2022 in Deutschland. Der Vater ist den Angaben zufolge nach wie vor in der Ukraine. Das Mädchen war am 3. Juni zuletzt gesehen worden, als es sich auf den Weg zur Schule machte. Doch dort war es nie angekommen. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

