Ein Landwirt findet einen toten Mann auf einem abgelegenen Weg - nun soll die Gerichtsmedizin der Polizei bei den Ermittlungen helfen.

Nach dem Fund einer Leiche in Melle nahe der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen gehen die Ermittlungen der Polizei weiter. Die Obduktion erfolgte am frühen Dienstagnachmittag (30. Juli), sagte ein Polizeisprecher. Inzwischen ist klar: Bei dem Toten handelt es sich nicht um den vermissten Unternehmer Jörg D., wie zunächst angenommen. Das berichtet der WDR.

Der weiter unbekannte Tote war am Montag (29. Juli) von einem Landwirt auf einem Waldweg im Meller Ortsteil Wellingholzhausen gefunden worden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Es sei auch noch nicht klar, ob es sich um ein Verbrechen handelte oder der Tod des Mannes andere Ursachen hatte.

Seit Oktober 2023 gilt Jörg D. als vermisst. Offenbar passe der Fundort des Leichnams zum Auto des Unternehmers, so der WDR weiter. Dabei handle es sich um einen Porsche Cayenne, der am 22. Oktober 2023 auf einem Parkplatz in Melle gesehen worden sei.

Die Obduktion der am Montag gefundenen Leiche habe ergeben, dass es beim Tod keine Fremdeinwirkung gegeben habe. Es wird nun weiter versucht, die Identität des Toten zu klären.