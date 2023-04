"Letzte Generation": Klimakleber starten Blockaden in Berlin

Die Aktivist:innen der "Letzten Generation" haben mit ihren angekündigten Blockaden in Berlin begonnen, auf zahlreichen Straßen kommt es bereits zu Behinderungen. Die Polizei will mit 500 Beamt:innen gegen die Klimakleber vorgehen.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Die "Letzte Generation" hat angekündigt, die Hauptstadt mit zahlreichen Protesten lahmlegen zu wollen.

Bereits am Wochenende kam es zu Aktionen, am Montagmorgen sind ebenfalls viele Straßen in Berlin betroffen.

Die Polizei will mit Hunderten Beamt:innen gegen die Gruppe vorgehen.

Sie hatten es bereits angekündigt, am Montagmorgen (24. April) haben die Aktivist:innen der "Letzten Generation" in Berlin begonnen, mit mehreren Blockaden den Verkehr zu verhindern.

Zunächst waren nach Angaben einer Polizeisprecherin der Ernst-Reuter-Platz und die Hardenbergstraße in Charlottenburg betroffen, hier hatten sich sieben beziehungsweise fünf Aktivist:innen an der Straße festgeklebt. Kurz darauf berichtete die Polizei bereits von mehr als 20 Aktionen im gesamten Stadtgebiet.

800 Aktivist:innen vor Ort

Weitere Blockaden haben am Montag etwa an der Pappelallee in Prenzlauer Berg, der Danziger Straße in Pankow, am Tempelhofer Damm in Tempelhof-Schöneberg und auf der Stadtautobahn A100 an der Konstanzer Straße stattgefunden, so die Polizei. Laut "Bild" wollen in dieser Woche bis zu 800 Klima-Aktivist:innen an Aktionen und Blockaden in Berlin teilnehmen.

Wir leisten jetzt Widerstand! Klima-Gruppe "Letzte Generation"

Zuvor hatte die "Letzte Generation" bereits angekündigt, man wolle diese Woche die gesamte Hauptstadt lahmlegen. "Wir nehmen nicht mehr hin, dass diese Regierung sich nicht an unsere Verfassung hält. Wir nehmen nicht länger hin, dass die Regierung keinen Plan hat, wie die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen gestoppt werden kann. Wir leisten jetzt Widerstand!"

Anzeige

Anzeige

Hunderte Polizist:innen im Einsatz

Dabei sollen die Aktionen so lange stattfinden, bis die Forderungen der Gruppe erfüllt seien. Um die Blockaden zu verhindern beziehungsweise schnell zu beenden, hat die Polizei in Berlin angekündigt, mit bis 500 Beamt:innen im Stadtgebiet unterwegs zu sein.

Das bestätigte sie auch auf Twitter: "Seit den Morgenstunden finden Protestaktionen im gesamten Stadtgebiet statt, schreibt die Polizei beim Kurznachrichtendienst. "Wir sind mit ca. 500 Kolleg. & unserem Hubschrauber im Einsatz, um die Blockaden schnellstmöglich aufzulösen."