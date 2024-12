Letzter Vollmond im Jahr: Deshalb ist er im Dezember so besonders

Ein letztes Mal erstrahlt der Vollmond im Jahr 2024 am Himmel. Aber keine Sorge, Mitte Januar kommt der Nächste.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Am 3. Adventssonntag ist der letzte Vollmond des Jahres 2024 zu sehen.

Bekannt ist er vor allem unter dem Namen "Julmond" oder "Kalter Mond".

In diesem Jahr steht der Dezember-Vollmond im Sternbild "Zwillinge".

Einmal im Monat ist es so weit – es ist Vollmond. Manche Menschen können dann nachweislich schlechter schlafen und werden eventuell auch unruhig und nervös. Anderen wiederum macht der Mond in seiner ganzen Fülle nichts aus – manch ein Himmelsbeobachter kann es möglicherweise kaum erwarten, bis es wieder Vollmond ist.

Anzeige

Anzeige

Der Dezember-Vollmond

Im Jahr 2024 gibt es noch einen Vollmond zu sehen. Der sogenannte "Julmond" oder "Kalte Mond" ist am Sonntag (15. Dezember, 10:02 Uhr MEZ) in seiner ganzen Pracht zu beobachten und befindet sich im Tierkreiszeichen "Zwillinge".

Nach Angaben von "Star Walk" kann der Dezember-Vollmond in einem dieser drei Sternbilder stehen: Stier – dort steht er am häufigsten –, Zwillinge und gelegentlich Orion. Der nächste Dezember-Vollmond im Sternbild Orion findet erst am 20. Dezember 2029 statt.

Der Name "Julmond" leitet sich vom germanischen Fest Jul ab. In vielen nordeuropäischen und skandinavischen Ländern bedeutet dies einfach "Weihnachten". Früher wurde zudem mit dem Julfest zur Wintersonnenwende die langsame Rückkehr des Tageslichts gefeiert, erklärt das "Planetarium Hamburg".

Andere Kulturen - andere Namen

Zudem hat der Dezember-Vollmond in verschiedenen Kulturen auch andere Namen. Hier eine kleine Übersicht:

Bitterer Mond (China)

Eichenmond (Englisches Mittelalter)

Schneemond (Cherokee)

Christmond (koloniales Amerika)

Erdbeermond, Honigmond, Rosenmond (südliche Hemisphäre)

Trauermond (heidnische Tradition)

Volle lange Nächte Mond (Nordhalbkugel)

Anzeige

Anzeige

Bereits am 13. Januar 2025 ist der nächste Vollmond zu sehen. Dieser ist unter dem Namen "Wolfsmond" bekannt.