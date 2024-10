Libanon-Drohne schlägt in der Nähe von Netanjahus Haus ein

Terror-Drohnen aus dem Libanon sollten offenbar die Privatresidenz von Israels Regierungschef Netanjahu treffen.

Das Wichtigste in Kürze Drohnen aus dem Libanon sollen ein Wohnhaus von Israels Premier Netanjahu zum Ziel gehabt haben.

Ein haus in dem Mittelmeerort Caesarea wurde beschädigt, aber offenbar nicht die Privatresidenz von Netanjahu.

Terroristen aus dem Libanon haben offenbar ein Wohnhaus von Israels Premier Benjamin Netanjahu ins Viesier genommen. Eine Drohne aus dem Libanon sei in der Stadt Caesarea eingeschlagen, teilte das israelische Militär mit. Dort liegt auch ein Wohnhaus von Netanjahu.

War Netanjahu in dem Küstenort?

Wie israelische Medien berichteten, war zunächst unklar, ob sich Netanjahu zur Zeit des Angriffs in dem Küstenort am Mittelmeer aufgehalten hatte. Verletzt wurde der Armee zufolge niemand. Zwei weitere unbemannte Flugobjekte seien zudem abgefangen worden.

Luftalarm gab es auch in der weiter südlich gelegenen Küstenmetropole Tel Aviv. Dort sei eine Drohne im Anflug auf den Stadtteil Glilot gewesen, wo das Hauptquartier des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad und eine andere Geheimdienstzentrale liegen. Die Sirenen heulten nach Armeeangaben auch in zahlreichen Orten Nordisraels wie etwa der Stadt Tiberias am Westufer des Sees Genezareth.

Die mit der Hamas im Gazastreifen verbündete libanesische Schiitenmiliz Hisbollah beschießt Israel seit Beginn des Gazakriegs im Oktober vergangenen Jahres fast täglich mit Raketen und Drohnen. Nach der Nachricht vom Tod des Hamas-Chefs Jihia al-Sinwar im Gazastreifen am Donnerstag hatte die vom Iran unterstützte Miliz eine "eine neue Phase der Eskalation" angekündigt.