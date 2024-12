Lindner setzt auf Rabatt: "Sie kennen ja meine berufliche Situation"

Für Ex-Finanzminister Lindner ist Geld verteilen noch immer eine ernste Sache. Als er bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala um eine Spende gebeten wird, bringt er ein ausgefuchstes Argument.

Das Wichtigste in Kürze Christian Lindner spendete 2.000 Euro bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala und zeigte dabei Humor angesichts seiner beruflichen Situation.

Friedrich Merz machte zunächst keine klare Zusage, kündigte später jedoch eine Spende von 4.000 Euro an.

Fußballer Toni Kroos stach alle prominenten Spender aus, indem er großzügig 100.000 Euro zusagte.

Ex-Finanzminister Christian Lindner hat sich bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala als geschickter Verhandler gezeigt. Als Komikerin Hazel Brugger mehrere prominente Gäste spontan um großzügige Spendenzusagen anging, konterte der FDP-Chef: "Sie kennen ja meine berufliche Situation."

Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte Lindner im Zuge des Bruchs der Ampelkoalition vor einem Monat als Minister entlassen. Lindner - begleitet von seiner Frau, Journalistin Franca Lehfeld - erklärte sich schließlich zu 2.000 Euro Spende bereit.

Mit der Summe lag er auf einer Linie mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), den Comedian Ralf Schmitz zuvor zum Spenden aufgefordert hatte.

Merz koppelt Spende an Umfragewerte der Union

Bei Friedrich Merz konnte Schmitz zunächst keine konkrete Zahl herauskitzeln: Der CDU-Chef machte stattdessen eine umständliche Rechnung auf. Sinngemäß kündigte er an, dass seine Spende sich proportional nach den künftigen Umfragewerten der Union richten werde. Nach der Sendung kündigte Merz dann per Video auf der Plattform X an, er werde 4000 Euro spenden.

SPD-Chef Lars Klingbeil, der als Allererster von dem Komikerduo angesprochen worden war, war mit 500 Euro ins Spendenrennen eingestiegen.

Sämtliche Politiker wurden von Fußballer Toni Kroos haushoch übertroffen, der ohne mit der Wimper zu zucken 100.000 Euro Spende ankündigte.

"Ein Herz für Kinder" ist ein traditionsreiches Hilfsprojekt der "Bild"-Zeitung, die Gala wird im ZDF ausgestrahlt.

Christian Lindner spricht über baldiges Baby-Glück

