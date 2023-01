Lisa Marie Presley ist tot

Die einzige Tochter von Rocklegende Elvis Presley ist tot. Lisa Marie Presley starb im Alter von nur 54 Jahren.

Das Wichtigste in Kürze Lisa Marie Presley hat die Augen für immer geschlossen

Das einzige Kind von Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley wurde nur 54 Jahre alt.

US-Medien berichten von einem Herzstillstand.

Sängerin Lisa Marie Presley, das einzige Kind von Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley, ist im Alter von 54 Jahren in Kalifornien gestorben. Die traurige Nachricht kommt von ihrer Mutter, Priscilla Presley.

"Schweren Herzens muss ich die niederschmetternde Nachricht teilen, dass meine wunderschöne Tochter Lisa Marie uns verlassen hat", zitierte die US-Zeitschrift "People" aus einem Statement der 77-jährigen Schauspielerin. "Sie war die leidenschaftlichste, stärkste und liebevollste Frau, die ich je kannte."

Herzstillstand bei Lisa Marie Presley?

Wenige Stunden zuvor hatte Priscilla Presley in ihren sozialen Medien mitgeteilt, dass Lisa Marie in ein Krankenhaus eingeliefert worden sei. Nach US-Medienberichten soll sie in ihrem Haus im kalifornischen Calabasas möglicherweise einen Herzstillstand erlitten haben.

Lisa Marie Presley war neun Jahre alt, als Elvis Presley 1977 im Alter von 42 Jahren starb. Sie hat den "King" altersmäßig nur um ein Dutzend Jahre überlebt.