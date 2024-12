LIVE auf Joyn: New York, Sydney, Berlin – Silvester-Feuerwerk rund um die Welt

Ein Jahr geht – und das neue Jahr 2025 wird rund um die Welt bunt und mit einem großen Knall eingeleitet. Auf Joyn sehen Sie die Feierlichkeiten aus New York, Bangkok oder Berlin live – aber auch die Neujahrsansprache von Kreml-Chef Wladimir Putin.

Sydney (Australien)

Zunächst klirren in Sydney die Sektgläser, deutlich früher als hierzulande: Bereits um 14 Uhr deutscher Zeit stoßen die Australier:innen in Sydney auf das neue Jahr an.

Verfolgen Sie das berühmte Feuerwerk im Hafen von Sydney ab 13.50 Uhr KOSTENLOS hier auf Joyn!

Bangkok (Thailand)

Bunt wird auch in Südostasien gefeiert. Um 18 Uhr deutscher Zeit ist es soweit – in der Millionenmetropole Bangkok, der Hauptstadt Thailands, wird zur Einstimmung ins neue Jahr ein eindrucksvolles Feuerwerk abgebrannt.

Sehen Sie die Feierlichkeiten am Fuße des Chao Phraya Flusses in Bangkok ab 18 Uhr KOSTENLOS hier auf Joyn!

Moskau (Russland)

Kurz nachdem in Moskau ins neue Jahr gefeiert wurde, meldet sich der Kreml-Chef zu Wort: Ob Wladimir Putins Neujahrsansprache an die russischen Bürger:innen auch den Krieg in der Ukraine thematisiert?

Verfolgen Sie Putins Neujahrsansprache ab 22:15 Uhr KOSTENLOS hier auf Joyn!

Berlin (Deutschland)

Diese Stadt weiß, wie man feiert: Traditionell wird das neue Jahr in Berlin mit einer Mega-Party am Brandenburger Tor eingeleitet. Pünktlich um 0 Uhr starten die Feuerwerksraketen – das neue Jahr kann kommen.

Verfolgen Sie den Countdown am Brandenburger Tor ab 23:45 Uhr KOSTENLOS hier auf Joyn!

New York City (USA)

An der US-Ostküste startet das neue Jahr etwas später, in Deutschland ist es dann bereits 6 Uhr an Neujahr. New York stimmt sich gewohnt im großen Stil auf 2025 ein, mit einem riesigen Feuerwerk über der Skyline als Höhepunkt.

Sehen Sie das große Feuerwerk in New York City am Neujahrstag ab 05:45 Uhr KOSTENLOS hier auf Joyn!