LIVE: Aufräumarbeiten nach der Flugzeug-Katastrophe in Südkorea

Die Trauer in Südkorea ist nach dem Flugzeug-Unglück von Muan groß. Nach der Katastrophe dauern die Ermittlungen an – und auf dem Flughafen beginnen die Aufräumungsarbeiten.

Südkorea steht unter Schock: Am Sonntagmorgen (29. Dezember) verunglückte ein aus Thailand kommendes Passagierflugzeug mit 181 Insassen bei der Landung auf den internationalen Flughafen von Muan – vermutlich verursacht durch einen Vogelschlag. Es gibt nur zwei Überlebende. Kurz nach 9 Uhr Ortszeit schoss die Boeing-Maschine der Billigfluglinie Jeju Air über die Landebahn, krachte in einen Fangzaun – und ging in Flammen auf.

Die Ermittlungen dauern an, am Ort des Unglücks werden mittlerweile die Schäden beseitigt. Arbeiter:innen sind am Flughafen mit dem Verräumen der Trümmer beschäftigt. Noch immer liegen große Teile des Flugzeug-Wracks auf der Landebahn.

