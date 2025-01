Hat Los Angeles das Schlimmste hinter sich? Die Feuerwehr scheint die Brände besser in den Griff zu bekommen, doch die Flammen haben Verwüstung hinterlassen. Nun geben die Behörden ein Update zur Lage in Kalifornien.

Anzeige

Der Großeinsatz der Feuerwehr in Südkalifornien zahlt sich aus. Langsam gewinnen die Löschteams die Oberhand gegen die verheerenden Feuer, doch das Ausmaß des Schadens ist schwer zu fassen. Gut eine Woche nach Ausbruch des tödlichen "Eaton"-Feuers nahe Pasadena ist dieser Großbrand nun fast zur Hälfte unter Kontrolle. Auch das großflächige "Palisades"-Feuer am Westrand von Los Angeles habe sich in den letzten Tagen kaum noch ausgebreitet, teilten die Behörden mit.

Nach ersten Schätzungen wurden in der Region mehr als 12.000 Gebäude zerstört oder beschädigt. Die Zahl der bestätigten Todesfälle stieg auf 25, einige Menschen werden immer noch vermisst. Die Wetterprognose für die nächsten Tage - mit abflauenden Winden und sinkenden Temperaturen - lässt endlich auf eine Entschärfung der akuten Feuerlage hoffen.

Nun informieren Beamte des Landkreises und der Stadt Los Angeles über den aktuellen Stand der Notfall- und Wiederaufbau-Maßnahmen nach den verheerenden Waldbränden.

Sehen Sie das Update zur Lage in Los Angeles ab 16:45 Uhr im Livestream auf Joyn!