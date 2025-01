LIVE: Jürgen Klopp startet bei Red Bull - Erste Pressekonferenz mit dem neuen Head of Global Soccer

Als Head of Global Soccer soll der ehemalige Erfolgstrainer das Fußball-Projekt des Red-Bull-Konzerns vorantreiben - Jürgen Klopp hat einen neuen Job. Nun wird er offiziell in einer Pressekonferenz vorgestellt.

Es ist eine Entscheidung, die von zahlreichen Fußballfans in Deutschland kritisch gesehen wurde: Jürgen Klopp, Ex-Trainer von Mainz, Dortmund und Liverpool, will nicht mehr an der Seitenlinie arbeiten, sondern strategisch - und zwar für den Red-Bull-Konzern, zu dem unter anderem RB Leipzig gehört. Als Head of Global Soccer des Getränkeunternehmens mit Clubs in Leipzig, Salzburg, New York, Brasilien und Japan ist er seit 1. Januar offiziell im Amt.

Am Dienstagnachmittag (14. Januar, 14 Uhr) wird Klopp in Salzburg in neuer Funktion vorgestellt. Nach den ersten Tagen des Kennenlernens wird der 57-Jährige die RB-Standorte bereisen. Eine Tätigkeit als Trainer ist ausdrücklich nicht vorgesehen.

