Zweimal musste die Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen verschoben werden, am Donnerstag werden aber die Kandidaten endlich verkündet. Hier können Sie das Event live verfolgen.

Es ist so weit: Die Oscar-Nominierungen werden am Donnerstag (23. Januar) bekanntgegeben. Zuvor war der von Filmfans mit Spannung erwartete Termin wegen der Brandkatastrophe in den USA zweimal verschoben worden.

Die Oscar-Nominierungen können Sie ab 14:30 Uhr LIVE und KOSTENLOS im Joyn-Stream verfolgen!

Die 97. Academy Awards (Oscars) sollen am 2. März über die Bühne gehen. Auf der Shortlist für die Nominierungen steht unter anderem Mohammad Rasoulof, der mit "Die Saat des heiligen Feigenbaums" für Deutschland ins Rennen um den Oscar als bester internationaler Film geht.

