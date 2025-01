Oscars 2025: Das sind die Nominierungen - auch deutsche Hoffnung im Rennen

Zweimal musste die Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen verschoben werden, am Donnerstag wurden aber die Kandidaten endlich verkündet. Auch in Deutschland wird gejubelt.

Es ist so weit: Die Oscar-Nominierungen wurden am Donnerstag (23. Januar) bekanntgegeben. Zuvor war der von Filmfans mit Spannung erwartete Termin wegen der Brandkatastrophe in den USA zweimal verschoben worden.

Das Drama "Die Saat des heiligen Feigenbaums" des in Hamburg lebenden iranischen Regisseurs Mohammad Rasoulof ist für Deutschland in der Sparte International Feature Film für einen Oscar nominiert. Das gab die Film-Akademie in Los Angeles bekannt.

Der Film dreht sich um die Massenproteste im Iran nach dem Tod der jungen Kurdin Jina Mahsa Amini im September 2022. Im Zentrum steht ein Ehepaar mit zwei Töchtern im Teenager-Alter. Das packende Drama wurde hauptsächlich in Deutschland produziert und konnte daher für das Land ins Rennen gehen. Nach Anklagen und Haftandrohung hatte Rasoulof im vergangenen Frühjahr den Iran verlassen, inzwischen wohnt er in Hamburg.

Neben Deutschland sind auch Filme aus Frankreich («Emilia Pérez»), Brasilien («I'm Still Here»), Lettland («Flow») und Dänemark («Das Mädchen mit der Nadel») vertreten.

Der Vatikan-Thriller "Konklave" des in Wolfsburg geborenen Regisseurs Edward Berger ist bei den diesjährigen Oscars mit acht Nominierungen einer der Spitzenkandidaten.

"Konklave" ist einer von zehn Anwärtern in der Topsparte "Bester Film", zudem winken Trophäen für Hauptdarsteller Ralph Fiennes, Nebendarstellerin Isabella Rossellini, Filmmusik (Volker Bertelmann), Kostümdesign (Lisy Christl) sowie für adaptiertes Drehbuch, Bühnenbild und Schnitt.

Der packende Film dreht sich um Intrigen und Machtkämpfe bei der Kür eines neuen Papstes. Der Brite Fiennes (62), bisher noch ohne Oscar, brilliert in der Rolle eines von Zweifeln geplagten Kardinals.

Berger, der durch seine Mutter Schweizer und durch den Vater Österreicher ist, ist damit in Hollywood wieder auf Erfolgskurs. 2023 hatte seine Literaturverfilmung "Im Westen nichts Neues" vier Oscars gewonnen - als bester internationaler Film, für Kamera, Szenenbild und für die Filmmusik von Volker Bertelmann.

Die 97. Academy Awards (Oscars) sollen am 2. März über die Bühne gehen.

