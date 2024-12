LIVE: Wie steht es um die Zeitenwende? Pistorius stellt sich den Fragen im Bundestag

Wahlkampf in der Vorweihnachtszeit: Im Rahmen einer Regierungsbefragung im Bundestag stellt sich Boris Pistorius (SPD) den Fragen der Abgeordneten – und berichtet aus dem Verteidigungsministerium.

Der Krieg in der Ukraine und mögliche Entscheidungen des designierten US-Präsidenten Donald Trump stellen auch Deutschland vor neue Herausforderungen. Im Bundestag stellt sich heute Verteidigungsminister Boris Pistorius den Fragen an die Regierung. Inmitten des anlaufenden Wahlkampfes vor der am 23. Februar geplanten Neuwahl will der SPD-Politiker zunächst aus seinem Ressort berichten. Auch Bauministerin Klara Geywitz (SPD) wird mit den Fragen der Abgeordneten konfrontiert.

Auf Verlangen der Fraktionen von SPD und Grünen soll zudem in einer Aktuellen Stunde über die Lage in Syrien gesprochen werden. Nach dem Sturz von Syriens langjährigem Machthaber Baschar al-Assad waren Rufe nach Schritten für eine zügige Rückkehr syrischer Flüchtlinge aus Deutschland in ihr Herkunftsland laut geworden.

