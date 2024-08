London: Dutzende Polizisten werden bei Karnevalsfest verletzt

Im Stadtteil Notting Hill feiern Zehntausende den Karneval. Selbst ein Polizei-Großaufgebot kann kriminelle Auswüchse nicht verhindern, wobei zahlreiche Beamt:innen verletzt werden.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Vom 24 bis 26. August findet in Londoner Stadtteil Notting Hill der London Carnival statt und gehört zu den größten Straßenfesten Europas.

Trotz hoher Polizeipräsenz kam es zu Messerangriffen und anderen Gewalttaten.

Mehrere Polizisten wurden im Rahmen des zweitägigen Festivals verwundet.

Am Rande einer großen Karnevalsfeier im Londoner Stadtteil Notting Hill ist es zu etlichen Gewalttaten und Festnahmen gekommen.

Die Polizei überwachte das Straßenfest mit einem Großaufgebot von tausenden Einsatzkräften, konnte Messerstechereien und zahlreiche andere Straftaten aber nicht verhindern. Innerhalb von zwei Tagen wurden 35 Beamt:innen verletzt und 230 Menschen wegen verschiedener Vergehen festgenommen, wie die Metropolitan Police in der Nacht mitteilte. Zwei Gewaltopfer schwebten nach Messerattacken in Lebensgefahr, darunter eine 32-jährige Mutter, die am Sonntag (25. August) - dem Familientag - mit ihrem Kleinkind auf dem Fest gewesen war.

Anzeige

Anzeige

35 verletzte Polizisten bei Straßenfest in Großbritanniens Hauptstadt

Die Polizei zeigte sich angesichts der zahlreichen Gewalttaten, Sexualdelikte und Drogenvergehen entsetzt über die kriminellen Auswüchse während der Feierlichkeiten. "Wir sind es leid, jedes Jahr das Gleiche zu sagen. Wir sind es leid, Familien mitzuteilen, dass ihre Liebsten schwer verletzt sind oder noch Schlimmeres. Wir sind es leid, kriminelle Handlungen beim Karneval zu sehen", sagte Deputy Assistant Commissioner Ade Adelekan von der Metropolitan Police.

"Karneval ist ein Gemeinschaftsfest und die allermeisten Menschen kommen, um zu feiern, zu tanzen, die Musik zu genießen und an einem fantastischen Erlebnis teilzuhaben", so der Commissioner weiter.

Im Video: Gegenprotest in England: Tausende stellen sich gegen Rechts

Seit 50 Jahren wird der Notting Hill Carnival gefeiert

Der Notting Hill Carnival wurde von Einwanderern aus der Karibik ins Leben gerufen, wird seit mehr als 50 Jahren gefeiert und gilt als eines der größten Straßenfeste Europas.

Britischen Medien zufolge wurden über das verlängerte Wochenende rund eine Million Besucher erwartet. Unter ihnen war ein wegen versuchten Mordes gesuchter Straftäter, der in der Menschenmenge entdeckt und festgenommen wurde, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete.

Anzeige

Anzeige