Am Londoner Flughafen Heathrow: Ex-Model Katie Price verhaftet

Neuer Ärger für Ex-Model Katie Price. Die 46-Jährige landet nach ihrer Ankunft am Londoner Flughafen Heathrow in Untersuchungshaft. Der Grund: Sie zog es offenbar vor, sich in der Türkei operieren zu lassen, statt bei einem Gerichtstermin zu erscheinen.

Das Wichtigste in Kürze Zurück aus dem Ausland wird das Ex-Model Katie Price am Londoner Flughafen Heathrow verhaftet.

Es geht um einen Gerichtstermin und jede Menge Geld.

Das Ex-Model hat offenbar hohe Schulden - unter anderem beim Finanzamt.

Ein verpasster Gerichtstermin hat für Ex-Model Katie Price drastische Konsequenzen. Die 46-Jährige wurde deswegen am Donneratag (8. August) bei ihrer Rückkehr nach Großbritannien direkt am Flughafen Heathrow festgenommen.

Der Nachrichtenagentur PA zufolge muss sie nun bis Freitag auf einer Polizeiwache in Untersuchungshaft bleiben. Im Anschluss soll Price vor Gericht aussagen. Statt vor Gericht zu erscheinen, hat es Price offenbar vorgezogen, sich in der Türkei einer Schönheitsoperation zu unterziehen.

Hohe Schulden beim Finanzamt

Die britische Reality-TV-Persönlichkeit befindet sich bereits seit einigen Jahren in einem Insolvenzverfahren. Sie hat hohe Schulden, unter anderem beim Finanzamt – wo eine Steuernachforderung über rund 762.000 Pfund (890.000 Euro), bisher nicht beglichen wurde.

Price einst 47 Millionen Euro schwer

Price drohen nun weitere rechtliche Schritte, einschließlich möglicher Gefängnisstrafen. Die wiederholte Missachtung gerichtlicher Anordnungen kann zu einer Verschärfung der Strafen führen. Britischen Medienberichten zufolge soll Price früher über ein Vermögen von rund 47 Millionen Euro verfügt haben. Drei Scheidungen, Fehlinvestitionen und ein ausschweifender Lebensstil haben das Ex-Model nun aber in den Ruin getrieben.

Price wurde als "Page Three girl" in der englischen Boulevardzeitung "The Sun" bekannt. Später sorgte sie als Grid Girl für das Formel-1-Team Jordan oder als Playboy-Model für Schlagzeilen. In den letzten Jahren war Price häufig in Reality-TV-Formaten zu sehen wie beispielsweise den britischen Ausgaben von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" oder "Promi Big Brother".