Im Wahlkampf versprach Donald Trump seinen Wählern eine harte Linie gegenüber China und umfangreiche Abschiebungen von Migranten. Mit Blick auf diese Ziele bestückt der designierte US-Präsident sein Kabinett. Das sind die wichtigsten Personalien.

Das Wichtigste in Kürze Donald Trump plant für seine zweite Amtszeit – und bestückt sein Kabinett mit loyalen Gefolgsleuten und Hardlinern.

Der voraussichtliche stellvertretende Stabschef Stephen Miller sowie der Favorit auf den Außenministerposten Marco Rubio stehen stellvertretend für eine harte Linie.

Donald Trumps Regierungsteam nimmt mehr und mehr Gestalt an – und seine Vorstellungen. Der designierte Präsident der Vereinigten Staaten besetzt hochrangige Posten offenbar mit Hardlinern und loyalen Gefolgsleuten. In der Außenpolitik zeichnet sich bereits jetzt eine harte Haltung gegenüber China ab. Was die Innenpolitik betrifft, steht die Umsetzung der von Trump angekündigte Massenabschiebungen aus den USA im Vordergrund, sowie der Ausbau der Öl- und Gas-Förderung. Wer wird Teil von Trumps Parlament? Ein Überblick über die wichtigsten Personalien.

Stellvertretender Stabschef: Stephen Miller

Stephen Miller, der schon in Trumps erster Amtszeit mit Plänen für eine Abschiebung von Migrant:innen auffiel, bekommt wieder eine Position im Weißen Haus. Diesmal solle der 39-jährige gebürtige Kalifornier stellvertretender Stabschef des künftigen US-Präsidenten werden, berichteten unter anderem der Nachrichtensender CNN und die "New York Times". Miller werde weitreichende Kompetenzen bekommen - muss in dieser Position aber nicht vom Senat bestätigt werden.

Bei einem von Trumps Wahlkampf-Events rief Miller der Menge zu: "Amerika ist für Amerikaner - und nur für Amerikaner." Trump werde kriminelle Migrant:innen, Kartelle und Gangs aus dem Land vertreiben, sagte er. Bei CBS erklärte er im Oktober, es sei "nicht in Ordnung, illegal in ein Land einzureisen, was ein Verbrechen ist". Der Grund für illegale Einwanderung seien fehlende Konsequenzen.

Grenzbeauftragter: Tom Homan

Miller wäre bereits der zweite Migrations-Hardliner in Trumps Team nach Tom Homan, der als "Grenz-Zar" die Massenabschiebung von irregulär eingewanderten Ausländer:innen beaufsichtigen soll. Der 62-jährige Ex-Polizist, der aus dem Bundesstaat New York stammt, setzte in Trumps erster Amtszeit die Trennung von Kindern von ihren Eltern in der US-Grenze um. Trump schrieb auf Truth Social, er kenne "Tom schon lange, und niemand ist besser in der Lage unsere Grenzen zu überwachen und zu kontrollieren".

Heimatschutzministerin: Kristi Noem

Die Oberaufsicht über die Aktionen soll nach Informationen des TV-Senders CNN als US-Heimatschutzministerin eine weitere Trump-Unterstützerin bekommen: Kristi Noem, Gouverneurin des Bundesstaates South Dakota. Auf dem Posten wäre sie unter anderem für Einwanderungs- und Grenzbehörden zuständig.

Noem war zuvor auch als mögliche Vize-Kandidatin von Trump gehandelt worden. Doch Medienberichten zufolge war die Idee nach negativen Schlagzeilen wegen ihrer Memoiren vom Tisch. Die 52-Jährige schrieb, dass sie ihre 14 Monate alte Hündin Cricket eigenhändig erschossen habe, weil diese sich nicht für die Jagd ausbilden ließ. Noem argumentierte später, ihr Vorgehen zeige, dass sie nicht vor harten Entscheidungen zurückschrecke.

Nationaler Sicherheitsberater: Mike Waltz

Mit den bisher bekanntgewordenen Personalien in der Außenpolitik zeichnet sich ab, dass eine harte Position gegenüber China - und auch dem Iran - zu einem Schwerpunkt von Trumps zweiter Amtszeit werden wird.

So soll der republikanische Abgeordnete Mike Waltz Medienberichten zufolge Nationaler Sicherheitsberater im Weißen Haus werden. Er bezeichnete China wenige Tage vor der Präsidentenwahl in einem Meinungsbeitrag im Magazin "Economist" als "größten Rivalen" der USA. Der nächste US-Präsident müsse rasch die Kriege in der Ukraine und in Nahost zum Abschluss bringen, um sich auf China zu fokussieren, argumentierte der Politiker aus Florida.

Zugleich schrieb der 50-Jährige im vergangenen Jahr mit Blick auf die republikanische Mehrheit im Abgeordnetenhaus: "Die Ära der Blankoschecks für die Ukraine vom Kongress ist vorbei." Die europäischen Länder müssten einen noch größeren Beitrag leisten. Zugleich sagte er, die USA hätten gegen Russland das Druckmittel, die Einschränkungen für den Einsatz von an die Ukraine gelieferten amerikanischen Waffen aufzuheben.

Außenminister: Marco Rubio oder doch Ric Grenell?

Zu seinem Außenminister will Trump laut Medienberichten den für seinen eisernen Kurs gegenüber China, Kuba und dem Iran bekannten Juristen Marco Rubio machen. Rubio, Sohn kubanischer Einwander:innen und Senator Floridas, zählte einst zu Trumps Kritiker:innen, heute gilt er als dessen Bewunderer.

Der 53-Jährige wäre der erste lateinamerikanische Spitzendiplomat der USA. Unterschiedlicher Meinung sind die beiden Republikaner allerdings im Ukraine-Krieg. Auch, wenn er seine Ansichten zunehmend denen Trumps anpasste, setzt er sich für die Unterstützung der Ukraine ein. Seine Benennung könnte sich strategisch lohnen, um einen Teil der Latino-Wählerschaft für die Demokraten zu gewinnen.

Die "New York Times" und der Sender NBC schränkten zugleich ein, Trump könne es sich auch noch anders überlegen. Als aussichtsreicher Anwärter auf den Posten war in den vergangenen Tagen auch Richard Grenell gehandelt worden, der ehemalige US-Botschafter in Deutschland, der sich nach der US-Wahl 2016 Trumps Bewegung anschloss. Auch der 65-jährige Diplomat fordert eine harte Haltung gegenüber China.

UN-Botschafterin: Elise Stefanik

Neue US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen in New York soll die republikanische Abgeordnete Elise Stefanik werden. Die 40-Jährige ist in den vergangenen Jahren immer wieder als loyale Verbündete Trumps in Erscheinung getreten. So schwenkte Stefanik auf seine falschen Behauptungen über Betrug bei der Präsidentenwahl 2020 ein.

Trump bezeichnete Stefanik auf Truth Social als jüngste Frau, die je in den Kongress gewählt wurde. Sie habe sich gegen den Antisemitismus an US-amerikanischen Uni-Campussen engagiert und werde eine "unglaubliche UN-Botschafterin" sein, die Frieden durch Stärke und eine "America First"-Sicherheitspolitik bringen werde.

Chef der US-Umweltbehörde: Lee Zeldin

Nächster Chef der US-Umweltbehörde EPA soll ebenfalls ein langjähriger Unterstützer Trumps werden, der ehemalige Kongressabgeordnete Lee Zeldin. Dies kündigte Trump auf Truth Social an. Zeldin sei ein "Kämpfer für America First" gewesen. Er werde "schnelle und faire" Entscheidungen zur Lockerung von Regulierungen treffen, kündigte der designierte Präsident an. Zugleich werde er aber die "höchsten Umweltstandards einhalten", um den USA die sauberste Luft und das sauberste Wasser auf dem Planeten zu sichern.

Der Republikaner Trump bestreitet, dass es eine Klimakrise gibt. Für seine zweite Amtszeit kündigt er einen weitreichenden Ausbau der heimischen Förderung von Öl und Erdgas an. Medienberichten zufolge sollen dafür auch Umweltregeln gelockert werden, damit in mehr Gebieten gebohrt werden kann. Auch soll Trump erneut den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen anstreben.

Nach seinem Wahlsieg soll Trump am 20. Januar 2025für eine zweite Amtszeit als Präsident vereidigt werden.