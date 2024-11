Trump macht Musk zum Leiter der "DOGE"-Abteilung: Das steckt hinter der neuen Behörde

Für Donald Trump steht nach der Wahl einiges an - die Besetzung seines Kabinetts und nun auch die Erschaffung einer neuen Behörde. Ein Department of Government Efficiency ("DOGE"), welches die anderen Behörden von Korruption befreien und insgesamt effizienter machen soll.

Das Wichtigste in Kürze Donald Trump erschafft eine neue Behörde für Elon Musk.

Die Aufgabe der Behörde soll in beratender Funktion helfen, mehr Effizienz für US-Behörden zu schaffen und schließlich Geld einzusparen.

Welche Befugnisse sie haben werden, bleibt allerdings noch abzuwarten.

"Ich freue mich, ankündigen zu können, dass der große Elon Musk in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Patrioten Vivek Ramaswamy das Department of Government Efficiency ("DOGE") leiten wird." Mit diesen Worten begann das offizielle Statement des designierten US-Präsidenten Donald Trump auf der Plattform "X". Was DOGE genau ist, erklärt er selbstverständlich auch im folgenden Text. Das größte Ziel sei "die Regierungsbürokratie abzubauen, überflüssige Vorschriften zu streichen, verschwenderische Ausgaben zu kürzen und die Bundesbehörden umzustrukturieren".

Dahinter steckt das Ziel Musks, von angeblich 428 Behörden auf 99 Behörden zu kürzen - wie er in einem Interview sagte, das auf seiner Plattform "X" veröffentlicht wurde. Trump redet vom "Manhattan-Projekt" unserer Zeit, das einen drastischen Wandel vorantreiben soll.

Trump plant mehr Effizienz von Behörden

Im Grunde handelt es sich bei DOGE nicht um eine Behörde, sondern um eine Kommission, die von außerhalb der Regierung "Beratung und Anleitung" geben soll. Sie sollen "mit dem Weißen Haus und dem Office of Management & Budget zusammenarbeiten".

Trump hofft dabei auf einen unternehmerischen Ansatz, der seiner Regierung und den Behörden zu mehr Effizienz helfen soll. Die Arbeit von DOGE soll auch pünktlich zum 250. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung am 4. Juli 2026 beendet sein. Als "perfektes Geschenk" zu diesem Jahrestag.

Doch nur eine Beratungsfirma

Der Wunsch Musks, eine Behörde zu führen, wird damit also nicht erfüllt. Donald Holtz-Eakin, Präsident des American Action Forum, sagt gegenüber "The Hill": "Für mich klingt das wie eine externe Kommission, die dem OMB Empfehlungen gibt, was ihrer Meinung nach getan werden sollte, um die Effizient der Regierung zu verbessern, und als solche sind ihr Befugnisse rein beratend."

Selbst wenn die Vorschläge der Kommission umgesetzt werden sollen, müssten sie jedoch durch den Kongress genehmigt werden. "Da diese Kommission aber nicht vom Kongress eingesetzt wurde, wissen wir nicht, welche Befugnisse sie hat und welchen Status sie hat", so Holtz-Eakin. Am Ende könnte der Kongress also dafür sorgen, dass nichts umgesetzt wird.

Zusammenfassend lässt sich dennoch sagen, dass Musk neben Trump der große Sieger dieser US-Wahl ist. Trump hält sehr viel auf den Milliardär und dieser scheint sich in Trumps inneren Zirkel sehr wohl zu fühlen. Trump nimmt Musk mit zu offiziellen Treffen und lässt ihn an wichtigen Telefonaten - wie zum Beispiel mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan - teilnehmen und sogar ein Treffen mit dem argentinischen Präsidenten Javier Milei in Mar-a-Lago ist geplant.

Wie viel die für Musk gegründete inoffizielle Behörde also am Ende bewirken kann, das bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall werden wir uns auf eine Rege Beteiligung Musks in der Weltpolitik in den kommenden Jahren einstellen müssen.