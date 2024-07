Mallorca: Mutter deckt sexuellen Missbrauch an Tochter (9) durch Kamera auf

Eine Mutter in Manacor, Mallorca, hatte einen schlimmen Verdacht gegen ihren Untermieter. Mit einer versteckten Kamera im Zimmer ihrer Tochter konnte sie diesen bestätigen: Der Mann wird nun des sexuellen Missbrauchs beschuldigt.

In der Gemeinde Manacor auf Mallorca hat die Polizei in der vergangenen Woche einen 42-jährigen Mann festgenommen, der beschuldigt wird, die neunjährige Tochter seiner Vermieterin sexuell missbraucht zu haben. Dies berichtete die Zeitung "Última Hora".

Die dreifache Mutter hatte bereits seit Wochen den Verdacht, dass etwas mit ihrem Untermieter nicht stimmte. Um Gewissheit zu erlangen, installierte sie eine Kamera im Zimmer ihrer Tochter. Die Aufnahmen zeigten schließlich, wie der Mann das Mädchen wiederholt unsittlich berührte.

Mit diesen Beweisen wandte sich die Mutter an die Polizei, die den Mann am 4. Juli festnahm. Bis zum Prozessbeginn bleibt der Verdächtige auf freiem Fuß, jedoch unter der Auflage, sich von dem Opfer fernzuhalten.

Neunjährige vertraute sich einer Verwandten an

Die Mutter hatte das Zimmer in ihrem Haus vor etwa einem Jahr an den Mann vermietet. In den letzten Wochen war ihr Verhalten des Untermieters zunehmend verdächtig vorgekommen.

Insbesondere eine Beobachtung der Kinderfrau, die die drei Töchter (1, 3 und 9 Jahre) betreute, als die Mutter arbeitete, sorgte für Alarm. Die Kinderfrau berichtete, dass der Untermieter wiederholt nackt vor den Augen der Mädchen durch das Haus lief – angeblich, um ein Ladegerät aus dem Wohnzimmer zu holen.

Der schlimmste Verdacht der Mutter bestätigte sich, als eine Verwandte ihr berichtete, dass die neunjährige Tochter erzählt habe, der Untermieter sei mehrmals nachts in ihr Bett gekommen. Um endgültige Beweise zu sammeln, platzierte die Mutter eine versteckte Kamera im Zimmer ihrer Tochter, die den Missbrauch aufzeichnete.

Laut "Antena 3" wurde der Mann inzwischen aus der Untersuchungshaft entlassen, jedoch unter der strikten Auflage, keinen Kontakt zur Neunjährigen aufzunehmen. Die Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Täter laufen weiter. Die Gemeinde Manacor sei erschüttert über diesen Vorfall und hoffe auf eine schnelle und gerechte Aufklärung des Falles.