Laut Polizei nutze der Killer von Manhattan für seinen kaltblütigen Mord eine Waffe aus dem 3D-Drucker. Im Prozess gegen die Schumacher-Erpresser kommen erste Details an die Öffentlichkeit. Die wichtigsten News des Tages HIER.

Tödliche Waffe aus dem 3D-Drucker

Mitten in Manhattan wird der Chef eines großen Versicherungskonzerns getötet. Beim Tatverdächtigen findet die Polizei ein Schreiben, das Hinweise auf ein Motiv gibt und eine Waffe. Bei der Überprüfung habe sich herausgestellt, dass es sich um eine per 3D-Drucker hergestellte Waffe mit Schalldämpfer handelt.

Zurückkehren oder bleiben? Die Lage in Syrien

Nach dem Umsturz in Syrien ruft der neue Regierungschef Mohammed al-Baschir syrische Flüchtlinge in aller Welt auf, in ihre Heimat zurückzukehren. "Mein Appell richtet sich an alle Syrer im Ausland: Syrien ist jetzt ein freies Land, das seinen Stolz und seine Würde wiedererlangt hat. Kommen Sie zurück!", sagte al-Baschir.

Erpresser wollten 15 Millionen Euro

Im Prozess um die versuchte Erpressung der Familie von Ex-Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher haben der Hauptangeklagte und sein Sohn Geständnisse abgelegt. Der Erpresser hatte 15 Millionen Euro verlangt - andernfalls würden private Fotos und Videos der Familie Schumacher im Darknet veröffentlicht.

Am Mittwoch (11. Dezember) stellte sich im Gericht in Wuppertal außerdem die Frage: War an der gescheiterten Erpressung der Familie Schumacher noch eine weitere Person beteiligt? Die Staatsanwaltschaft kündigt eine Prüfung an.

Die wichtigsten Nachrichten am Mittwoch

