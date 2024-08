Manipulationsvorwürfe: Trump kritisiert Harris' Wahlkampfbilder

Der Wahlkampf von Kamala Harris nimmt Fahrt auf und zieht Menschenmassen zu Veranstaltungen der Demokratin. Donald Trump sieht darin kurzerhand einen großen Schwindel.

Das Wichtigste in Kürze Zu den Kundgebungen von Kamala Harris kommen zahlreiche potentielle Wähler:innen.

Für Donald Trump kaum vorstellbar: Er wirft der Demokratin KI-Manipulation vor.

Harris und ihr Vizekandidat Tim Walz reagierten amüsiert auf die Vorwürfe.

In einer Reihe von Social-Media-Posts auf seiner Plattform Truth Social hat Donald Trump US-Vizepräsidentin Kamala Harris vorgeworfen, sie würde mit Künstlicher Intelligenz Bilder von Menschenmengen bei ihren Veranstaltungen fälschen. Beweise für seine Vorwürfe lieferte der Präsidentschaftskandidat der Republikaner nicht.

Trump wirft Harris Betrug mit KI vor

Trump behauptete in seinen Posts, bei einem Auftritt von Harris in Detroit sei "niemand am Flugzeug" gewesen und die demokratische Präsidentschaftskandidatin habe es "mit Hilfe von KI" verlassen. Die Menschenmassen vor Ort wurden jedoch von zahlreichen Nachrichtenagenturen und TV-Bildern bestätigt und stimmten mit der angegebenen Teilnehmerzahl der Kampagne von Harris überein. Auf eine Anfrage der "New York Times" zu einer Stellungnahme reagierte die Trump-Kampagne nicht.

Auf Truth Social bezeichnete Trump Harris als "Betrügerin" und forderte die Demokratin auf, aus dem Wahlkampf zurückzutreten.

"Das ist die Art und Weise, wie die Demokraten Wahlen gewinnen, durch BETRUG - und sie sind noch schlimmer an der Wahlurne. Sie sollte disqualifiziert werden, denn die Schaffung eines falschen Bildes ist Wahleinmischung", wetterte Trump bei Truth Social.

Harris und Walz scherzen über Vorwürfe

Das Wahlkampfteam von Harris reagierte prompt auf die Vorwürfe und antwortete auf einen von Trumps Posts, indem sie ein Video von der Ankunft der Air Force Two in Detroit vor einer riesigen Menschenmenge und ihrem Ausstieg aus dem Flugzeug mit ihrem Vizekandidaten Tim Walz teilte.

"Falls Sie @realdonaldtrump vergessen haben: So sieht eine Kundgebung in einem Swing State aus", schrieb die Kampagne von Harris. Trump war nach Angaben der "New York Times" in der letzten Woche in keinem Swing State aufgetreten, den umkämpften Bundesstaaten bei der US-Wahl.

Im Video: "Telefonat geleakt: Trump lobte Walz einst in höchsten Tönen"

In der Gegend von Phoenix waren nach Angaben der Demokraten über 15.000 Menschen bei einer Kundgebung von Harris und Walz anwesend. "Es ist ja nicht so, als ob sich irgendjemand für die Größe der Menschenmenge interessieren würde", spottete Walz dort in die Menge und erntete lauten Beifall.

TV-Duell von Trump und Harris im September

Die beiden US-Präsidentschaftskandidaten wollen im September zu ihrem ersten TV-Duell gegeneinander antreten. Der Fernsehsender ABC teilte am Freitag (9. August) mit, Trump und Harris hätten beide einer Debatte am 10. September (Ortszeit/11. September MESZ) zugestimmt. Der Republikaner und die Demokratin hatten sich zuvor ein öffentliches Gezerre um einen Termin für ein TV-Duell geliefert und sich gegenseitig vorgeworfen, sich aus Angst vor einem Aufeinandertreffen zu drücken.