Marathon-Weltrekordhalter Kiptum bei Autounfall gestorben

Der kenianische Marathon-Weltrekordhalter Kelvin Kiptum ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge tot. Der 24-Jährige starb bei einem Autounfall in seinem Heimatland.

Wie kenianische Medien unter Berufung auf die Polizei und die Familie berichteten, starb er bei einem Autounfall in seinem Heimatland.

Der 24-Jährige war der Weltrekordhalter im Marathonlauf.

Der kenianische Marathon-Weltrekordhalter Kelvin Kiptum ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge gestorben. Der 24-Jährige soll am Sonntag (11. Februar) bei einem Autounfall in seinem Heimatland ums Leben gekommen sein, wie kenianische Medien unter Berufung auf die Polizei und die Familie berichteten.

Auch die Nachrichtenagentur AP berichtete unter Berufung auf einen befreundeten Athleten von dem Tod. Kiptum habe am Steuer des Wagens gesessen, der gegen 23.00 Uhr Ortszeit in Kaptaget im südwestlichen Hochland Kenias von der Straße abkam. In der Region trainieren viele kenianische Langstreckenläufer.

In dem Fahrzeug sollen außerdem Kiptums aus Ruanda stammender Trainer Garvais Hakizimana sowie eine Begleiterin dabei gewesen sein. Hakizimana kam bei dem Unfall ebenfalls ums Leben, die Frau wurde nach Polizeiangaben schwer verletzt. Es habe keine weiteren beteiligten Fahrzeuge gegeben.

Präsident von World Athletics bekundet seine trauer

Der Präsident von World Athletics, Sebastian Coe, zeigte sich in einer Reaktion auf den Tod Kiptums bestürzt. "Wir sind schockiert und zutiefst betrübt, vom niederschmetternden Ableben von Kelvin Kiptum und dessen Coach Gervais Hakizimana zu erfahren", schrieb Coe auf der ehemals als Twitter bekannten Online-Plattform X. Der gesamte Verband World Athletics spreche deren Familien, Freunden, Teamkollegen und der gesamten kenianischen Nation sein tief empfundenes Beileid aus.

"Erst Anfang der Woche in Chicago, dem Ort, an dem Kelvin seinen außerordentlichen Marathon-Weltrekord aufstellte, konnte ich seine historische Zeit offiziell ratifizieren", schrieb Coe weiter.

Ein sagenhafter Athlet, der ein sagenhaftes Vermächtnis hinterlässt. Wir werden ihn zutiefst vermissen. Sebastian Coe

Kiptum hatte erst seinen insgesamt dritten Marathon bestritten

Vor gut vier Monaten hatte der 24-Jährige den Chicago-Marathon in der Weltrekord-Zeit von 2:00:35 Stunden gewonnen. Er verbesserte dabei die vorige Bestmarke von Eliud Kipchoge um 34 Sekunden und war als erster Mensch einen offiziellen Marathon unter 2:01:00 Stunden gelaufen. Erst kürzlich hatte der Dachverband World Athletics seinen Weltrekord formal bestätigt.

Nach Angaben des Weltverbands hatte Kiptum im Alter von 13 Jahren mit dem Laufsport begonnen. Im Dezember 2022 hatte Kiptum in Valencia einen inoffiziellen Debüt-Weltrekord von 2:01:53 Stunden erreicht, dann gewann er sensationell den London-Marathon in 2:01:25 Stunden. Er hatte danach direkt angekündigt, dass er den Weltrekord angreifen möchte.

