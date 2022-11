Mauna Loa auf Hawaii: Größter aktiver Vulkan der Welt ausgebrochen

Der letzte Ausbruch ist fast 40 Jahre her: Der weltweit größte Vulkan ist wieder aktiv – der Mauna Loa. Ortschaften sind von der Lava derzeit nicht betroffen.

Anzeige

Auf Hawaii ist der größte aktive Vulkan der Welt ausgebrochen – der 4.169 Meter hohe Mauna Loa auf der größten hawaiianischen Insel Big Island. Es trete Lava aus dem Schildvulkan, teilte die US-Erdbebenbehörde USGS mit.

Asche und Gestein landeten demnach auf den Hängen des Vulkans. Für die Ortschaften an den Hängen bestehe aber aktuell keine Gefahr, die Lava breite sich nur im Gipfelbereich aus. Die Behörden wiesen allerdings darauf hin, dass spätere Evakuierungen nicht ausgeschlossen werden könnten.

Mauna Loa ist bereits 33 Mal ausgebrochen

Denn: Die Richtung der Ströme könne sich rasch ändern. Die Bewohner:innen der betroffenen Orte wurden aufgefordert, sich auf eine mögliche Evakuierung vorzubereiten. Vor dem Ausbruch war es offenbar zu zahlreichen Erdbeben gekommen.

Seit Beginn der historischen Aufzeichnungen ist der Mauna Loa bereits 33 Mal ausgebrochen, sagte die Vulkanologin Jess Johnson von der University of East Angliadie, wie der "Standard" berichtet. Johnson hat in der Vergangenheit auf Hawaii geforscht. Es kam laut ihrer Aussage zur "ersten Eruption seit 1984, damals gab es einen Lavastrom, der bis auf sieben Kilometer an Hilo, die größte Stadt auf Big Island, heranreichte." So angespannt sei die Lage derzeit nicht.

Verwendete Quellen: