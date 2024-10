On Air! ProSiebenSat.1 sendet ab sofort seine Nachrichten aus einem der modernsten Nachrichtenstudios Europas.

Anzeige

Alle :newstime-Sendungen von SAT.1, ProSieben, Kabel Eins und Joyn werden künftig in dem neuen Studio produziert und von dort ausgestrahlt. Nach dem erfolgreichen Aufbau und Start der eigenen Nachrichtenredaktion und der Einführung der neuen Dachmarke :newstime markiert der Umzug in das neue Studio einen weiteren Meilenstein für ProSiebenSat.1. Der Studiokomplex ist der erste Bereich auf dem New Campus, dem neuen Firmensitz des Konzerns, der in Betrieb genommen wird.

"Wichtiges Signal für den Nachrichtenjournalismus"

Sven Pietsch, Chefredakteur ProSiebenSat.1: "Der Start im neuen Studio ist für uns ein sehr bedeutender Schritt und ein gleichermaßen positives wie wichtiges Signal für den Nachrichtenjournalismus in Deutschland. Wir unterstreichen damit einmal mehr unseren Anspruch und unser Selbstverständnis, die Menschen aktuell zu informieren – verständlich, objektiv und wertungsfrei. Mit :newstime macht ProSiebenSat.1 hochwertige Nachrichten und verlässliche Informationen einem breiten Publikum auf allen Plattformen zugänglich."

Arne Teetz, Chefredakteur Nachrichten: "Das neue Studio bietet modernste Technologie für unsere :newstime-Sendungen. Es eröffnet uns eine Vielzahl an Möglichkeiten, für unser Publikum ein erstklassiges visuelles Erlebnis zu schaffen und damit unsere Nachrichtenberichterstattung noch verständlicher und greifbarer zu gestalten. Wir setzen damit ein Zeichen für Innovation und Qualität in der Nachrichtenberichterstattung."

Angela van Brakel, Anchorwoman "Kabel Eins :newstime": "Die erste Sendung aus unserem neuen Studio moderieren zu dürfen, war etwas ganz Besonderes. Wir können mit unserem 360-Grad-Real-Set das Neueste aus der Welt noch näher an die Zuschauerinnen und Zuschauer bringen, schneller und umfassender informieren und Hintergründe übersichtlicher aufbereiten."

Karolin Kandler, Anchorwoman "ProSieben :newstime": "Dieses Studio ist der Traum jeder Nachrichtenmoderatorin. Es gibt uns die Möglichkeit, unsere Nachrichten noch ansprechender und dynamischer zu präsentieren. Ich bin begeistert, Teil dieses neuen Kapitels unserer Nachrichtenberichterstattung zu sein."

Claudia von Brauchitsch, Anchorwoman "SAT.1 :newstime": "Mit unserem neuen Studio gehören wir europaweit zu den Top-Adressen für exzellente Nachrichtenberichterstattung. Ausgestattet mit modernster Technik, darunter eine 22 Meter lange LED-Wand, bietet es faszinierende Möglichkeiten, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern aktuelle Ereignisse und das komplexe Geschehen in der Welt mit authentischer Nähe noch anschaulicher und verständlicher zu präsentieren. Dadurch wird jede Sendung zu einem besonderen Nachrichtenerlebnis! Ich freu' mich drauf!"

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Das neue Studio

Das 220 Quadratmeter große Studio ist ausgestattet mit modernster Technik. Vier vollautomatische Kameras können jeden gewünschten Blickwinkel erfassen. Eine 70 Quadratmeter große gekrümmte LED-Wand und drei bewegliche LED-Wände bieten ein einmaliges Zuschauererlebnis. Technik state-of-the-art: Das Studiosteuerungssystem ermöglicht auch eine automatisierte Lichtsetzung der Moderator:innen.

Anzeige

Anzeige

Nachrichten aus eigener Hand

Im Dezember 2020 entscheidet ProSiebenSat.1, die Nachrichten für ProSieben, SAT.1 und Kabel Eins mit Beginn des Jahres 2023 über alle Plattformen selbst zu produzieren. Dafür wird am Hauptstandort in Unterföhring eine zentrale Nachrichtenredaktion aufgebaut.

Am 1. April 2022 übernimmt Arne Teetz die Leitung der zentralen Nachrichtenredaktion. Als neuer Chefredakteur Nachrichten berichtet er an Sven Pietsch, Chefredakteur der Sendergruppe.

Im Oktober 2022 ist das neue Nachrichten-Team komplett aufgestellt. Claudia von Brauchitsch moderiert als neue Anchorwoman in SAT.1. Mit Karolin Kandler für ProSieben und Angela van Brakel für Kabel Eins wechseln zwei weitere erfahrene News-Moderatorinnen nach Unterföhring. Marc Bator (SAT.1), Michael Marx (ProSieben) und Norbert Anwander (Kabel Eins) bleiben wie bisher im News-Moderationsteam.

Am 1. Januar 2023 produziert die eigene Nachrichtenredaktion von ProSiebenSat.1 zum ersten Mal die News-Formate selbst und sendet sie live aus dem Studio in Unterföhring.

Ab dem 19. Juni 2023 heißen alle Nachrichtensendungen in SAT.1, auf ProSieben und bei Kabel Eins einheitlich :newstime. Unter der neuen gemeinsamen Dachmarke bündelt ProSiebenSat.1 alle Nachrichtenformate und -plattformen, im linearen TV ebenso wie im Digitalbereich und auf Joyn.

Am 30. September 2024 feiert das neue Nachrichtenstudio auf dem New Campus, dem neuen Firmensitz des Konzerns, seine Premiere.