Menschliches Bein am Strand von Mallorca entdeckt: Gehört es zu einer zuvor gefundenen Frauenleiche?

Den Urlaub hatten sich die Tourist:innen so sicher nicht vorgestellt - mit grausamem Fund gleich in der Früh. Am Wochenende wurde ein menschliches Bein am Strand in Can Pastilla auf Mallorca gefunden. Gehört es zum Körper einer zuvor gefundenen weiblichen Leiche?

Am Samstagmorgen (15. März) um 8:10 Uhr soll das Bein aufgefunden worden sein, so Behördenangaben. Die Polizei sei durch Augenzeug:innen verständigt worden - doch als diese am Tatort ankam, war das Bein bereits wieder in das Meer gespült worden. Erst nach einigen Stunden wurde es wieder an Land geschwemmt.

Leiche am Freitagvormittag entdeckt

Einen Tag zuvor, am Freitagvormittag (14. März), wurde die Leiche einer Frau nahe der Hafeneinfahrt im Stadtteil Can Pastilla von Palma auf der spanischen Insel entdeckt. Laut der Zeitung "Última Hora" hatte der Verwesungsprozess des toten Körpers bereits begonnen. Die Ermittlungen liegen bei der Mordkommission.

Die Leiche wurde noch am Freitag in die Gerichtsmedizin gebracht, das Bein wurde nun ebenfalls von einem Gerichtsmediziner eingesammelt.

Möglicherweise Opfer eines Bootsunglücks

Die spanische Zeitung vermerkt weiter, dass die weibliche Leiche Opfer eines Bootsunglücks sein könnte. Vor ihr wurden bereits zwei weitere ertrunkene tote Menschen in den letzten Tagen an Stränden Mallorcas gefunden.