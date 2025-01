"Migration ist das Problem": AfD-Abgeordneter deutet Zustimmung zu Plänen der Union an

Die Union will eine deutlich härtere Migrationspolitik. Warum die AfD den Plänen zustimmen könnte, erklärt der Bundestagsabgeordnete Bernd Baumann im :newstime-Interview.

Anzeige

Laut dem AfD-Bundestagsabgeordneten Bernd Baumann will die Partei den umstrittenen Migrationsplänen der Union nach dem aktuellen Stand zustimmen. "Im Grunde sind die ganzen Kernforderungen ja Forderungen der AfD, die wir schon lange eingebracht haben", sagte der AfD-Politiker am Montag (28. Januar) gegenüber :newstime.

Mit ihren Forderungen erkenne die Union an, dass es ein Problem in der Migrationspolitik gebe und nicht bei der Polizei und Behörden, "die gar nicht mehr nachkommen können". "Das erkennt die Union an und auch daran folgt sie uns. Die Migration ist das Problem."

Konkret begrüßte Baumann etwa die Forderung nach Zurückweisungen an der Grenze. Dies sei "goldrichtig" und eine "AfD-Forderung".

Anzeige

Anzeige

Nach der Bluttat in Aschaffenburg, bei der ein ausreisepflichtiger Afghane zwei Menschen getötet hatte, kochte erneut die Migrationsdebatte hoch. Die Union will in der laufenden Woche im Bundestag mehrere Anträge und einen Gesetzentwurf einbringen, um die Migrationspolitik Deutschland zu verschärfen.