Mindestens 95 Tote bei Unwetterkatastrophe: Spanien sucht weiter nach Vermissten

Bei den Überschwemmungen nach Starkregen im Osten und Süden Spaniens sind laut Behördenangaben mindestens 95 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Vermissten ist derzeit unbekannt.

Das Wichtigste in Kürze Spanien setzt die Rettungsarbeiten nach dem Unwetter fort, bei dem mindestens 95 Menschen starben, vor allem in der Region Valencia. Tausende sind weiterhin in Fahrzeugen oder Gebäuden eingeschlossen und warten auf Hilfe.

Die Zentralregierung rief eine dreitägige Staatstrauer aus und versprach rasche Unterstützung für den Wiederaufbau.

Die Katastrophe, ausgelöst durch historische Regenmengen, führte zu Flutkatastrophen in mehreren Regionen.

Nach der Unwetterkatastrophe mit mindestens 95 Todesopfern setzt Spanien in der Nacht die Suche nach Vermissten und isolierten Menschen fort.

"Wegen der Dunkelheit müssen allerdings viele Aktivitäten bis Tagesanbruch unterbrochen werden", sagte der Leiter der Notfallabteilung des spanischen Roten Kreuzes, Iñigo Vila, am Abend dem staatlichen Fernsehsender RTVE.

Wie viele Menschen vermisst werden, steht noch nicht fest. © Rober Solsona/EUROPA PRESS/dpa

Spanische Medien berichten, dass sich unter den Todesopfern mindestens vier Kinder und sechs ältere Menschen aus einem Pflegeheim befinden. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Opfer noch weiter steigen könnte. Eine genaue Zahl der Vermissten gibt es bisher nicht. Tausende Menschen warten weiterhin in Fahrzeugen, Häusern und Dörfern auf Hilfe.

Dreitägige Staatstrauer angeordnet

Besonders betroffen ist die bei Urlaubern beliebte Region Valencia, wo 92 der insgesamt 95 Todesopfer geborgen wurden. Auch Regionen wie Andalusien, Murcia und Kastilien-La Mancha am Mittelmeer sind stark betroffen.

Der spanische Wetterdienst bezeichnete die Niederschläge als außergewöhnlich. © Víctor Fernández/EUROPA PRESS/dpa

Die Zentralregierung in Madrid rief ab Donnerstag (31. Oktober) eine dreitägige Staatstrauer aus und versprach den Betroffenen schnelle Unterstützung für den Wiederaufbau. Viele Autobahnen und Landstraßen blieben in der Nacht gesperrt, der Bahnverkehr war stark beeinträchtigt. Rund 115.000 Haushalte waren ohne Strom, und es kam weiterhin zu Problemen bei den Mobilfunkverbindungen.

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat nach der Rückkehr von einer Reise nach Indien eine Erklärung abgegeben:

Ganz Spanien weint mit euch. Die Hilfe für euch hat jetzt absolute Priorität. Wir wissen, dass die Ungewissheit jetzt enorm ist, wenn man alles verloren hat. Wir werden euch helfen. Mit allen Mitteln des Staates und wenn es sein muss, mithilfe der Europäischen Union. Pedro Sánchez

1.200 Menschen sitzen in Autos fest

Ein Sprecher der Guardia Civil schätzte, dass am Abend noch rund 1.200 Menschen in Autos, Bussen oder Lastwagen auf den Autobahnen A3 und A7 festsaßen. Einige weigerten sich, ihre Fahrzeuge zu verlassen. In Valencia steckten etwa 5.000 Fahrzeuge fest, viele davon von Fahrern und Passagieren verlassen.

Tausende Menschen waren seit Dienstagabend (29. Oktober) in Zügen, Gebäuden, Schulen und Einkaufszentren eingeschlossen. Einige suchten auf Haus- und Autodächern Schutz und wurden mithilfe von Militär, Zivildienst, Feuerwehr und Polizei, teils per Hubschrauber und Boot, gerettet.

Die Katastrophe wurde durch heftige Regenfälle ausgelöst; in einigen Gebieten fiel an einem Tag so viel Niederschlag wie sonst in einem Jahr. Der Wetterdienst Aemet bezeichnete das Unwetter als "historisch" und das schlimmste dieses Jahrhunderts in der Region Valencia.