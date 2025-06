Moderator Carlo von Tiedemann ist tot

Abschied von einer TV-Größe. Carlo von Tiedemann ist im Alter von 81 Jahren verstorben.

Der Hamburger Rundfunk- und Fernsehmoderator Carlo von Tiedemann ist tot. Er starb im Alter von 81 Jahren in Hamburg, wie der NDR unter Berufung auf seine Familie mitteilte.

Tiedemann hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Seit 1971 beim öffentlich-rechtlichen Norddeutschen Rundfunk (NDR) engagiert, hatte der Moderator bei Generationen für gute Laune gesorgt: mit TV-Sendungen wie "Die aktuelle Schaubude" sowie in zahlreichen Hörprogrammen, darunter "Hamburg am Mittag" und "Große Freiheit".

Beispiellose Karriere beim NDR

Sein Markenzeichen war ein schier unerschöpflicher Sprachfluss mit einem bodenständigen, liebevoll-derben Mutterwitz. Er wurde am 20. Oktober 1943 als Carl Ferdinand Hanns-Joachim Franz Friedrich von Tiedemann im pommerschen Stargard geboren. Sein Vater war Generalleutnant der preußischen Armee, seine Mutter Fides eine geborene von Kleist. Kriegsbedingt kam die Familie 1945 nach Hamburg. Als Junge litt von Tiedemann unter Kinderlähmung und hatte später zwei Hirntumore.

Nach einer Lehre als Verlagskaufmann volontierte er bei der "Cuxhavener Allgemeinen". Schrieb dann als Polizeireporter für das "Hamburger Abendblatt", ging für drei Jahre als Korrespondent für den Springer Auslandsdienst nach Buenos Aires (Argentinien). Danach folgte von Tiedemanns wohl beispiellose Karriere beim NDR, in der er neben Legenden wie Victoria Voncampe (84) und Alida Gundlach (81, ehemals Fischer) sowie später etwa Bettina Tietjen (65) vor das Mikrofon trat.

Engagement für Kinder-Hospiz

Einen Karriereknick erlebte der schnauzbärtige Medienstar, der von 1991 bis 1998 zudem Stadionsprecher für den HSV war und gelegentlich kleine Serienrollen («Großstadtrevier») spielte, aber auch: Sein Anfang 1984 gestarteter Ausflug zum ZDF mit der Reihe "Show und Co. mit Carlo" endete 1986 abrupt.

In den 80ern machte er mit Prostituierten, Kokain und hohen Schulden Schlagzeilen. Doch am Ende übernahm von Tiedemann die Verantwortung für seinen Absturz, zahlte zwölf Jahre lang seine Schulden zurück. Und widmete sich mehr seiner Familie.

Der nach eigenen Worten tiefgläubige von Tiedemann engagierte sich auch für die Hamburger Stiftung Kinder-Hospiz "Sternenbrücke". Seinen 80. Geburtstag im Oktober 2023 feierte er mit 300 Gästen im Hamburger Kiez-Viertel St. Pauli.