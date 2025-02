Mondfinsternis im März: Blutmond über Deutschland?

Astronomie-Fans können sich über einen Blutmond im März freuen – zumindest teilweise. Denn die Mondfinsternis wird nicht überall in ihrer vollen Pracht zu sehen sein.

Das Wichtigste in Kürze Am 14. März 2025 steht eine totale Mondfinsternis an.

Doch den sogenannten Blutmond bekommt nicht jeder zu sehen.

Die zweite Mondfinsternis des Jahres macht Hoffnung auf einen spektakuläreren Anblick.

Am 14. März tritt der sogenannte Blutmond in Erscheinung. Dieser entsteht während einer totalen Mondfinsternis – also wenn sich die Erde zwischen Sonne und Mond schiebt. Einige Sonnenstrahlen werden von der Erdatmosphäre auf die Mondoberfläche umgelenkt und der Mond wird durch die Filterung des Lichts rot eingefärbt. Das Problem bei dem im März stattfindenden Himmelsspektakel: Die letztlich totale Mondfinsternis kann hierzulande nur in der ersten, noch partiellen Phase verfolgt werden. Stellt sich die Frage, wann genau.

Kein Blutmond für Deutschland

Laut der Astro-Seite "timeanddate.de" kommt Deutschland etwa zwischen 5 Uhr und 6:30 Uhr in den Genuss eines zu einem kleinen Teil verdunkelten Mondes. Das Maximum dieser Verdunkelung wird in Leipzig, Magdeburg und Jena um 6:28 Uhr und in Dresden bereits um 6:23 Uhr vonstattengehen, schreibt der MDR. In Frankfurt haben Schaulustige bis 6:46 Uhr die Gelegenheit, einen Blick auf die partielle Mondfinsternis zu erhaschen. Danach geht dort der Mond unter, berichtet die "Frankfurter Rundschau".

Gute Sterne für Südamerika

Was dann folgt, ist die totale Mondfinsternis, die an Deutschland im wahrsten Sinne vorbeigeht. Viel mehr Glück haben der äußerste Westen Europas und Afrika. Chilen:innen können nach Angaben von "timeanddate.de" sogar den gesamten Vorgang inklusive partieller und totaler Mondfinsternis beobachten. Die Bevölkerung von Santiago de Chile hat demnach rund sechs Stunden lang freie Sicht auf das Himmelsspektakel samt Blutmond.

Wer sich mit der partiellen Mondfinsternis im März nicht zufriedengeben will, kann sich auf die zweite Mondfinsternis des Jahres im September freuen. Alles Wissenswerte dazu gibt's im Video: