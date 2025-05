Mysteriöser Koboldhai vor Gran Canaria gefilmt

Vor der Küste von Gran Canaria haben zwei Fischer einen seltenen Koboldhai gefilmt. Diese ungewöhnliche Begegnung fand in Gewässern statt, in denen der Hai normalerweise nicht anzutreffen ist. Die Fischer waren zunächst von einem Schwertfisch ausgegangen, erkannten dann aber das einzigartige Tier.

Das Wichtigste in Kürze Zwei Fischer haben vor Gran Canaria einen seltenen Koboldhai gesichtet.

Der Koboldhai lebt normalerweise in Tiefen von bis zu 1.300 Metern.

Die Sichtung bietet neue Forschungsansätze für Wissenschaftler:innen.

Zwei Fischer erlebten eine außergewöhnliche Überraschung vor der Küste Gran Canarias, als sie auf der Jagd nach Seehecht und Tiefseebarsch waren. In ihrem Netz zappelte ein mysteriöser Hai, den sie zuerst für einen Schwertfisch hielten. Doch ihre Annahme erwies sich als falsch: Es handelte sich um einen seltenen Koboldhai, berichtet die Zeitung "Canarian Weekly". Einer der Fischer sagte: "Als er auftauchte, wussten wir nicht, was es war." Nach dem Erkennen der Art ließen sie den Hai frei, und er schwamm langsam zurück in die Tiefe.

Seltener Fund in ungewöhnlichen Gewässern

Der Koboldhai ist eine der am wenigsten erforschten Haiarten. Bisher gab es keine Sichtungen dieser Art in der Region um die Kanaren. Wissenschaftler:innen beschreiben den Koboldhai als ein Wesen mit einer langen Schnauze und einem weit ausfahrbaren Kiefer. Die Schwanzflosse des Hais nimmt fast die Hälfte seines Körpers ein und die Tiere erreichen eine Länge von bis zu 4,50 Metern. Sie ernähren sich hauptsächlich von kleinen Fischen, Tintenfischen und Krebstieren.

Normalerweise lebt der Koboldhai in Tiefen von bis zu 1.300 Metern, weshalb die Sichtung vor Gran Canaria besonders bemerkenswert ist. Diese seltene Begegnung zeigt, dass noch viele Geheimnisse in den Tiefen unserer Meere verborgen sind. Die Fischer dokumentierten ihre Entdeckung mit Fotos, bevor der Hai wieder in seine gewohnte Umgebung zurückkehrte.

Für Forscher:innen ist die Sichtung des Koboldhais eine wertvolle Gelegenheit, mehr über diese geheimnisvolle Art zu erfahren. Die Begegnung eröffnet möglicherweise neue Perspektiven für die Erforschung der Meereswelt rund um die Kanarischen Inseln.