Nach Funkstille: Biden und Netanjahu wollen telefonieren

Seit fast zwei Monaten haben der US-Präsident und der israelische Regierungschef nicht mehr miteinander telefoniert. Heute ist einem Medienbericht zufolge ein Gespräch geplant.

Nach knapp zweimonatiger Funkstille und angesichts eines möglichen Vergeltungsschlags Israels gegen den Iran will US-Präsident Joe Biden einem Bericht zufolge an diesem Mittwoch (9. Oktober) voraussichtlich mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu telefonieren.

Beziehungen zwischen USA und Israel zuletzt angespannt

Geplant sei, dass Biden und Netanjahu auch über die Konflikte im Libanon und im Gazastreifen sprechen wollen. Aufgrund der amerikanischen Kritik an der israelischen Kriegsführung waren die Beziehungen zwischen Washington und Tel Aviv zuletzt angespannt.

Vor einer Woche hatten die Revolutionsgarden, Irans Eliteeinheit, rund 200 Raketen auf Israel abgefeuert, von denen die meisten abgefangen wurden. Der Angriff kam nach einer Reihe gezielter Tötungen durch Israel, die sich gegen zentrale Akteure in Irans Netzwerk nichtstaatlicher Verbündeter richteten. Israel hatte Vergeltung angekündigt.

Telefonat mit Biden nach Entscheidung über israelische Angriffe

Netanjahu habe sich am Dienstagabend (8. Oktober) mit Ministern und den Leitern des israelischen Militärs und Geheimdienstes getroffen, um eine Entscheidung über den Umfang und den Zeitpunkt der israelischen Angriffe zu treffen. Demnach sollen Israels Vergeltungsmaßnahmen "voraussichtlich erheblich sein" und eine Kombination aus Luftangriffen auf militärische Ziele im Iran und verborgenen Angriffen - ähnlich wie die Tötung des Hamas-Auslandschef Ismail Hanija in Teheran - sein. Israel habe auch mögliche Angriffe auf die iranische Ölinfrastruktur in Erwägung gezogen.

Netanjahu wolle Biden informieren, sobald eine Entscheidung getroffen sei, hieß es weiter.