Vor 45 Minuten

Wiesn-Verbot für "L'Amour toujours"

Aufgrund der zunehmenden rassistischen Missbrauchs des Liedes "L’Amour Toujours" von Gigi D'Agostino, wie kürzlich auf Sylt und der Erlanger Bergkirchweih beobachtet, hat sich München entschieden, den Song auf dem Oktoberfest zu verbieten.

Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner stellt gegenüber dem BR klar: "Das Oktoberfest sei fremdenfreundlich, international und weltoffen. Dieses über Jahrzehnte aufgebaute Image wolle sich München auch durch ein zweckentfremdetes 'L’Amour Toujours' nicht kaputt machen lassen."

Eine explizite Anweisung soll an Wirte und Schausteller ergehen: "Das Lied wird nicht gespielt - weder im Zelt, noch sonst irgendwo", sagte Baumgärtner dem BR. Er verweist dabei auf Paragraf vier der Betriebsbedingungen, der rassistische Äußerungen beim Oktoberfest untersagt. Da die Melodie zunehmend mit ausländerfeindlichen Parolen in Verbindung gebracht wird, sei eine "rassistische Konnotation" entstanden, so Baumgärtner. Daher werde das Lied nun komplett verboten.