Nach einem turbulenten Wochenstart gibt es gute Nachrichten: Ein Hoch sorgt ab Mittwoch für Sonnenschein und steigende Temperaturen – bis zu 29 Grad sind möglich.

Anzeige

Wer am Wochenende und zu Beginn der nächsten Woche draußen unterwegs ist, sollte sich weiterhin auf wechselhaftes Wetter einstellen. Doch Hoffnung naht: Zur Wochenmitte soll das Wetter endlich wieder Sommerfeeling statt Herbstblues bringen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Bis zu 29 Grad sind dann am Freitag möglich. "Dazu zeigt sich die Sonne in Spendierlaune", erklärt DWD-Meteorologe Marcel Schmid. Eingeleitet wird die Wetterwende am Dienstag (5. August), wenn ein Sturmtief mit Kern über dem Skagerrak ordentlich Bewegung in die Wetterküche bringt.

"Campingurlauber im Küstenumfeld sollten ihre Domizile windfest machen, denn der Südwest- bis Westwind bläst mitunter in Sturmstärke", rät der Wetterexperte.

Anzeige

Anzeige

Kommt der Sommer? Von Tag zu Tag wird es etwas wärmer

Zur Wochenmitte macht sich der Ableger eines Azorenhochs auf den Weg nach Mitteleuropa. Tag für Tag wird es etwas wärmer. Am Freitag erreichen die Temperaturen 25 bis 29 Grad.

Doch nicht die gesamte Bundesrepublik profitiert von den freundlichen Wetteraussichten: "Nur der Norden und Nordwesten bleibt durch die Nähe zu Tiefdruckgebieten über Nordeuropa etwas auf der Strecke", erklärt Schmid. Dort bleibe es leicht wechselhaft weiter bei 20 bis 24 Grad.