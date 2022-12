Jahrelang konnte Donald Trump verhindern, dass seine Steuerunterlagen an die Öffentlichkeit gelangen. Nun führt offenbar kein Weg mehr daran vorbei: Ein Kongressausschuss hat für die Veröffentlichung gestimmt.

Anzeige

Lange hat er sich gewehrt, nun werden die Steuerunterlagen von Donald Trump zumindest teilweise publik gemacht. Das von den Demokraten kontrollierte Ways and Means Committee des Repräsentantenhauses stimmte am Dienstag (20. Dezember) mit 24 Stimmen für eine Veröffentlichung, die Republikaner in dem für Steuern, Finanzen und Haushalt zuständigen Gremium votierten mit 16 dagegen. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Noch ist unklar, wie umfangreich die Freigabe der Steuerunterlagen ausfallen wird. Laut einiger Abgeordneter handle es sich um Dokumente aus dem Zeitraum von sechs Jahren zwischen 2015 und 2020, darunter auch Informationen über acht mit Trump verbundene Unternehmen. Teilweise seien sensible Informationen aber geschwärzt.

Trump weigert sich seit Jahren

Wie die "Tagesschau" berichtet, habe der demokratische Abgeordnete Lloyd Doggett beim US-Sender CNN erklärt, dass ein zusammenfassender Bericht des Ausschusses mit den Steuererklärungen an das Repräsentantenhaus geschickt werde. Bis dahin könne es ein paar Tage dauern. In dem Bericht, welches das Ways and Means Committee am Dienstag veröffentlicht hatte, hieß es außerdem, dass Überprüfungen von Trump durch die Steuerbehörde IRS verschleppt worden seien.

Es ist üblich, dass Präsidentschaftskandidaten ihre Steuererklärungen öffentlich machen, Trump hatte das weder während des Wahlkampfs, noch nach seinem Einzug ins Weiße Haus getan. Dies hatte zu Spekulationen geführt, dass der Immobilienunternehmer etwas zu verbergen hätte. Jahrelang hatte sich Trump dann mit rechtlichen Mitteln dagegen gewehrt, seine Steuerunterlagen an den Ausschuss herausgeben zu müssen. Letztendlich scheiterte er vor dem Obersten Gericht.