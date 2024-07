Nashville: Trump positioniert sich als "Pro-Bitcoin-Präsident"

Donald Trump hat sich auf einer Bitcoin-Konferenz in Nashville als Kandidat für Kryptowährungen positioniert. Für Gary Gensler, den Chef der US-Börsenaufsicht SEC, hätte eine weitere Trump-Präsidentschaft drastische Konsequenzen.

Das Wichtigste in Kürze Donald Trump hat sich auf der Bitcoin-Konferenz in Nashville für eine kryptofreundliche Politik ausgesprochen.

Für den Fall seiner Wiederwahl als US-Präsident hat Trump bereits große Krypto-Pläne.

Auf den Bitcoin-Kurs haben seine Ankündigungen aber bislang keinen positiven Einfluss.

Noch 2021 hatte Donald Trump Bitcoin als "Betrug" bezeichnet. Doch inzwischen hat sich der Präsidentschaftskandidat der Republikaner zum Fan der Kryptowährung gewandelt. Sollte der 78-Jährige erneut ins Weiße Haus gewählt werden, soll sich Trumps neue Vorliebe auch in konkreten Regierungsmaßnahmen widerspiegeln:

Trump kündigte bei der Bitcoin-Konferenz in Nashville am 27. Juli an, 100 Prozent aller Bitcoin zu behalten, die die US-Regierung derzeit besitze oder in Zukunft erwerbe. Dies werde als Kern eines "strategischen nationalen Bitcoin-Bestandes" dienen.

"Wenn wir uns die Krypto- und Bitcoin-Technologie nicht zu eigen machen, werden es China und andere Länder tun. Sie werden dominieren, und wir können China nicht dominieren lassen. Sie machen jetzt schon zu viele Fortschritte", sagte Trump.

Im Video: Trump mit überraschender Ansage - "In vier Jahren müsst ihr nicht mehr wählen"

Bitcoin-Kurs fällt nach Trump-Aussagen

Er werde die USA zum weltweiten Marktführer für Kryptowährungen machen und eine nationale Bitcoin-Reserve anlegen. Trump sagte, er werde der "Pro-Bitcoin-Präsident" sein, den Amerika brauche.

Als weitere Maßnahme kündigte Trump an, am ersten Tag im Amt den Chef der US-Börsenaufsicht SEC, Gary Gensler, zu entlassen. Die SEC unter Gensler steht Kryptowährungen skeptisch gegenüber. "Bitcoin steht für Freiheit, Souveränität und Unabhängigkeit von staatlichem Zwang und Kontrolle", sagte Trump.

Einen großen Einfluss auf den Bitcoin-Wert hatten Trumps großspurige Krypto-Pläne bislang nicht.

Kurz nach seiner Rede gab der Kurs etwas nach und sank um 0,62 Prozent auf 67.477,10 US-Dollar (Stand: 28. Juli).

