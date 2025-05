Netanjahu: Offensive soll völlige Kontrolle über Gaza herstellen

Israel richtet sich auf eine dauerhafte Präsenz in dem Küstengebiet ein. Für die Hamas gibt es in diesem Plan keine Zukunft. Unterdessen müssen weitere Palästinenser ihre Wohngebiete räumen.

Das Wichtigste in Kürze Israel stellt sich auf eine dauerhafte Präsenz im Gaza-Streifen ein.

Die Hamas werde laut Netanjahu "komplett vernichtet sein".

Das Vorgehen Israels ruft derweil immer mehr Kritik hervor.

Israel strebt eine dauerhafte militärische Kontrolle des Gazastreifens an. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte, nach dem Ende der laufenden Großoffensive in dem palästinensischen Küstengebiet werde "das gesamte Territorium von Gaza unter israelischer Sicherheitskontrolle stehen". Die islamistische Hamas werde "komplett vernichtet sein", sagte er vor Medienvertretern in Jerusalem.

Israel kündigt dauerhafte Sicherheitskontrolle in Gaza an

Israels Armee hatte jüngst eine Großoffensive im abgeriegelten Gazastreifen begonnen, wo rund zwei Millionen Palästinenser leben. Auch Bodentruppen sind im Einsatz. In den vergangenen Tagen wurden infolge der Kämpfe jeweils Dutzende Tote gemeldet. Allein seit vergangener Nacht seien mehr als 60 Menschen getötet worden, teilte der von der Hamas kontrollierte Zivilschutz mit. Die Angaben waren nicht unabhängig überprüfbar. Die UN warnt derweil vor einer ethnischen Säuberung des Gazastreifens.

Raketenbeschuss aus Gaza – Israel reagiert mit Gegenangriffen

Das israelische Militär forderte unterdessen die Bewohner mehrerer Wohnviertel im Norden des Gazastreifens dazu auf, ihre Behausungen zu verlassen. Ein Angriff auf diese Gebiete, aus denen die Hamas Israel beschieße, stehe unmittelbar bevor, hieß es in der Mitteilung der Armee, die über SMS-Botschaften und Online-Plattformen verbreitet wurde.

Derartige Evakuierungsaufrufe sind häufig und begleiten die israelische Offensive. Wenige Stunden zuvor hatte das Militär gemeldet, dass Militante aus dem Gazastreifen ein Geschoss auf den Süden Israels abgefeuert hatten. Das Projektil sei noch in der Luft abgefangen worden, hieß es. Drei weitere Geschosse seien noch vor Erreichen israelischen Gebiets im Gazastreifen niedergegangen, teilte das israelische Militär später mit.